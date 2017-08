Banjalučani Đuro (1971) i Dušan Tesla (1996), otac i sin, u prethodnim godinama sakupili su impoznatnu kolekciju registarskih tablica koja broji više od 1.000 neobičnih i rijetkih primjeraka.

Sa ovim hobijem Đuro Tesla, inače zaposlen u Policijskoj upravi Banjaluka, počeo se baviti prije desetak godina, kada je na banjalučkoj pijaci kupio tablice iz perioda devedesetih godina prošlog vijeka, a u Kninu ih je koristila milicija takozvane Republike srpske Krajine.



"To je sada jedna fina, vrijedna kolekcija. U toj kolekciji imam veliki broj primjeraka koji se vežu za protekli rat, koji su veoma vrijedni, ne finansijski nego istorijski", rekao je Đuro Tesla.



Ekipa Anadolu Agency (AA) sa Đurom i Dušanom Teslom razgovarala je u stanu u Banjaluci gdje su nam rado pokazali posebne primjerke iz svoje kolekcije. Koliko ih tačno imaju, nisu sigurni, jer nikada nisu prebrojali registarske tablice koje su skupili, a osim toga, njihov broj se stalno mijenja. U proteklih sedam dana kupili su lot od oko 50 primjeraka, jer im je trebalo nekoliko tablica sadržanih u tom lotu.



Najstariji primjerak iz 1928.



Najstarija tablica koju posjeduju je iz 1928. godine, odnosno iz perioda Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Slijede i tablice iz perioda Kraljevine Jugoslavije, kao i perioda Drugog svijetskog rata iz kojeg su Tesle nabavili i tablicu Nezavisne države Hrvatske, kao i tablicu koju je koristila njemačka vojska.



Imaju i ručno pravljene tablice sa oznakama DFJ (Demokratska federativna Jugoslavija) i FNRJ (Federativna narodna republika Jugoslavija). Sakupili su i rijetke primjerke kakve su koristile Vojska Republike Srpske, HVO i Armija RBiH. Obzirom na posao, Đuri su među dražima i sve ostale policijske tablice, a pošto se bave lovom počeli su skupljati i tablice iz SAD-a sa motivima divljači, a osim njih, nabavili su i tablice iz Rusije i Meksika.



Inače, tablice koje su zanimljive kolekcionarima koštaju od jedne KM do nekoliko stotina eura ukoliko se radi o rijetkim primjercima.



Đuro Tesla ispričao je da se u Bosni i Hercegovini svega nekoliko ljudi bavi kolekcionarstvom registarskih tablica. Prema njegovim riječima, postoje i oni koji na tablicama pokušavaju da zarade, ali i oni koji tablice skupljaju iz ljubavi.



"U mom slučaju tražim primjerke koji su rijetki, njih ostavljam sebi. Kupim, recimo, sebi lot od 400 - 500 komada koji moram da kupim zato što u tom lotu ima petnaestak primjeraka koji meni odgovaraju, a ostale moram da riješim da zamijenim, da prodam", kaže Đuro Tesla.



Strast kolekcionarstva prešla i na sina



Na pitanje gdje pronalaze rijetke primjerke, objasnio je da koriste razne načine, ponekad mu ih pronađu prijatelji, ponekad je pijaci kupovao neobične tablice, a domaći i strani sajtovi za kupoprodaju najčešći su izvor.



Đuri Tesli naročito je značajno što je kolekcionarstvo uspio "zaraziti" i sina Dušana, koji se ovim hobijem počeo baviti prije šest godina.



"Uveo sam ga u te kolekcionarske vode, pa zajedno sve pratimo i kolekcionerske skupove i intenet i mnogo mi to znači jer sad on preuzima primat, zapravo, već je preuzeo", kaže Đuro Tesla.



Njegov sin Dušan, inače tehničar telekomnikacija ispričao je da je očeva strast bila predusa da se počne baviti kolekcionarstvom. Iako je kod nas neobično da se ovako mladi ljudi bave kolekcionarstvom, pogotovo ovim vidom, Dušan kaže da je to u svijetu normalno.



Prema njegovim riječima, savremene tehnologije, odnosno internet u značajnoj mjeri olakšavaju bavljenje ovim hobijem, a osim što redovno posjećuje domaće i strane sajtove na kojima se mogu kupiti rijetki primjerci, često učestvuje i u aukcijama putem interneta.



Nažalost, svoju kolekciju rijetko pokazuju javnosti, jer osim što imaju malo vremena za posjetu sajmovima i izložbama, dodatan problem je i prostor koji ima je potreban da bi izložili sve značajne dijelove svoje kolekcije.



"Samo smo jednom učestvovali na izložbi u Gradišci gdje smo pokazali samo dio kolekcije jer bi nam baš dosta prostora trebalo da pokažemo ukupnu kolekciju, odnosno sve što sadrži", rekao je Dušan Tesla.



Prostora nikad dosta



Dodao je da osim što sakupljaju registarske tablice bave se i kolekcionarstvom ordenja, medalja, pilotskih kaciga, vojnih amblema, šljemova, bajoneta... I kada nije izložena, njihova kolekcija zahtijeva mnogo prostora.



"Što se tiče ostatka ukućana, od početka je malo bilo nesuglasica, ali navikli smo se kasnije", kroz smijeh je ispričao Dušan.



Novije tablice koje se danas koriste nisu pretjerano zanimljive kolekcionarima, ali ipak ima i zanimljivih kombinacija brojeva.



"Sve što mi je bila želja da nabavim, nabavio sam, a tablice koje su manje rijetke lakše je nabaviti. Rijetke sam nabavio - skoro pa završio kolekciju", kaže Dušan Tesla.





