Anketni odbor, koji je formiran radi sagledavanja činjenica o smrti Davida Dragičevića je, nakon što je ispitan Siniša Kostreševi, načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a RS, počeo saslušanje Darka Ćuluma, direktora Policije RS.

Foto: NN

Branislav Borenović, predsjednik Anketnog odbora kazao je da je ovo četvrta izjava koju odbor uzima od predstavnika zvaničnih institucija.



Naglasio je da bi odgovori na pitanja trebali biti kratki i koncizni.



Borenović je započeo sa postavljanjem pitanja Ćulumu.



Ćulum je kazao da su i načelnik policije (Darko Ilić), ministar (Dragan Lukač) i on, svi bili sagasni da treba održati pres 26. marta jer je javnost bila suviše uznemirena.



"Na društvenim mrežama su se čak pojavile i prijetnje. Pisano je svašta, čak i da su momci koji su se potukli sa Davidom sa mnom u srodstvu. Pisano je da je jedan od aktera i sin od mog brata, što nikako nije tačno jer on živi u Njemačkoj", rekao je Ćulum i dodao da su na društvenim mrežama prozivali i njegovog trinaestogodišnjeg sina.



"Odgovorno tvrdim da je policija ispoštovala sve naredbe tužioca i da smo svaku naredbu i radnju sproveli do kraja", rekao je Ćulum.



Rekao je da su Tužilaštvu podnijeli izvještaj 28. 3. i u izvještaju piše da je David Dragičević stradao na nepoznat i neutvrđen način.



Istakao je da su smjene u policijskoj stanici Lauš izvršene zbog propusta jer u kući u ulici Velibora Janjetovića nije izvršen uviđaj.



"Neizlaženje na uviđaj je pravdano time što je oštećeni izmijenio lice mjesta, gledao šta mu je otuđeno i tako dalje, ali to nije opravdanje jer ako je izvršilac bio u kući morao je ostaviti tragove", rekao je Ćulum.



Dodao je da ovakav pritisk javnosti nikad nije zabilježen.



"Smatram da su sve institucije podlegle pritisku javnosti", rekao je Ćulum i dodao da su oni utvrdili da je dio povreda na Davidovom tijelu iz tuče ispred kafane "Meta", a sve ostale povrede utvrđjuje obducent.





(NN)