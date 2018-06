Davor Dragičević poručio je večeras u Banjoj Luci političarima i iz vlasti i opozicije u RS-u da, ako se do oktobra ne riješi slučaj ubistva njegovog sina Davida, da izbora neće biti.

Foto: 24sata.info

Nije pojasnio šta konkretno pod tim misli.



- Poručujem Miloradu Dodiku, Željki Cvijanović, ministru pravde Antonu Kasipovići i policije Draganu Lukaču i svim ostalim političarima na vlasti i u opoziciji, da ako ne riješite do oktobra 'slučaj Davida Dragičevića', izbora neće biti. Ja vam neću dati, neće ni narod. Svim institucijama poručujem, nećete dočekati oktobarske izbore, morate riješiti ubistvo Davida Dragičevića...- ustvrdio je Davor Dragičević.



Navodi da su Davidova majka Suzana i on oštećena strana i da imaju pravo da okrivljuju, te da za to ga mogu tužiti.



Davor Dragičević već 70 dana uz podršku grupe „Pravda za Davida“ organizuje okupljanja u centru Banje Luke, tražeći, kako navodi, pravdu u slučaju „teškog ubistva“ njegovog sina.



Ustvrdio je i da su "njegovo dijete pripadnici MUP-a RS ubili, masakrirali..."



Banjalučko tužilaštvo još nije dalo kvalifikaciju u ovom predmetu, jer tvrde da istraga traje.



Svoj izvještaj, a nakon uzetih izjava rukovodstva policije i banjalučkog Okružnog tužilaštva, narednih dana će Skupštini dostaviti Anketni odbor, čiji je cilj sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za slučaj stradanja ovog banjalučkog mladića.





(FENA)