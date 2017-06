Ključ Bećira Burića, koji predstavlja osobnu kartu grada i krije svojevrsni kod za mostarski problem, danas je u mostarskoj Gradskoj vijećnici uz prigodnu svečanost proglašen najljepšim originalnim suvenirom Grada Mostara.

Autor suvenira Bećir Burić je kazao da mu je posebna čast što je među brojnim radovima baš njegov izabran za predstavljanje grada na Neretvi, jer je u njega utkao osobnu kartu grada i kod za rješenje mostarskih problema.



„Ideja je potekla od samog zanata koji se sastoji od četiri osnovna elementa zrak, zemlja, voda i vatra, a ja volim dodati i čekić. To je nasljeđe stare izumrle civilizacije Daorsona“, pojasnio je Burić za AA.



Stari most, masline, smokve, grožđe i nar su motivi koji krase ključ koji je odabran za najljepši originalni suvenir Grada Mostara, a na privjesku, vijencu duhana, ispisano je Mostar.



„Osnovna ideja za izradu ključa je bila naslonjena na sami izbor suvenira, kao što je navedeno da treba sadržati obilježja Hercegovine i da su materijali dostupni u bližoj okolini, sve se to poklopilo. Ideja za Stari most na ključu je svojevrstan kod kao neko rješenje za Grad Mostar“, ističe Burić.



On koristi drevnu metodu kojom su stari Daorsi, lirsko pleme koje je živjelo u dolini rijeke Neretve, od 300. do 50. godine prije nove Ere, izrađivali svoje novčiće, nakit i ukrase, te vjeruje da će ovo priznanje ujedno biti i poticaj za očuvanje zanatstva koje polako izumire.



„Grad Mostar je turističko središte koje želi na svaki način privući pozornost posjetitelja u Mostaru. Danas smo svjedoci da sve više imamo robe koja je s Dalekog istoka uvezena, koja nije autentična i koja nije poveznica za grad Mostar. Želja Grada Mostara je bila da pravimo nešto svoje autentično i da se možemo pokazati u nekom izvornom umjetničkom izričaju. Tu uistinu ima pravo obilježje Mostara i to nam je bio motiv“, kazao je mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić.



„Ja kako gradonačelnik ne mogu to proglasiti službenim suvenirom grada Mostara , ali Grad Mostar daje punu podršku idejama, izradama novih projekata i pravljenja zanimljive turističke ponude“, kazao je Bešlić. Ljudi su, kako ističe iskazali dobru volju i podržali tu aktivnost Grada Mostara, zbog čega se zahvalio svima koji su se uključili, kao i komisiji koja je radila na ovome projektu.



„Danas imamo priliku predstaviti originalne suvenire grada Mostara, koje ćemo pokušati realizirati u narednom periodu, da oni istinu mogu biti korišteni i od strane posjetitelja u gradu Mostaru“, kazao je Bešlić.



On kazao kako očekuje da se ova priča nastavi i u narednom razdoblju i da oni koji se nisu uključili u ovaj natječaj pripreme projekte za narednu godinu, jer Mostar mora imati nešto svoje, mora biti prepoznatljiv i različit od drugih .



„Želimo pokazati da Mostar ima potencijala, jer ovaj grad je pun umjetnika“, kazao je Bešlić.



Inače gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić donio je na preporuku Komisije za izbor suvenira Grada Mostara, odluku o izboru ponuđača u postupku javnog nagradnog natječaja za izradu suvenira Grada Mostara.



Prvu nagradu pod šifrom 'Daorson' i novčani iznos od tri tisuće konvertibilnih maraka koju je dobio Bećir Burić iz Mostara, drugu nagradu rad 'Elipsa' i novčani iznos od dvije tisuće maraka osvojio je autor Abidin Dobrunaj s Ilidže.



„Napravio sam naočale kao dva luka koja predstavljaju Stari most. Cilj mi je bio da napravim suvenir koji ne bi bio skup, koji s bi može priuštiti svaki tinejdžer i učenik koji je došao na ekskurziju. Ova mi nagrada znači puno jer je Mostar jedini grad u kojem bih ja pored Sarajeva mogao živjeti“, kazao je Dobrunaj za Anadolu Agency (AA).



Martina Penava i Anđelka Vojvodić iz Mostara dobitnice treće nagrade i tisuću maraka za rad pod šifrom 'H17MA'. Iskazale su radost da je njihov rad prepoznat, a kako ističu cilj im je bo napraviti edukativnu igricu za osobe svih životnih uzrasta, koja je jednostavna za transport i koja je jeftina za proizvodnju, da je sebi može priuštiti svaki posjetitelj grada na Neretvi.





