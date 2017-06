Izgradnja kolektora jedan je od najznačajniji projekata u poslijeratnoj povijesti Mostara, ali problem predstavlja loša organizacija izvođenja radova, izjavio je u četvrtak u Mostaru predsjednik Gradskog odbora (GO) SDP-a BiH Mostar Edin Zagorčić.

Ovakvim načinom izgradnje kolektora posebno su ugrožena pojedina naselja u Mostaru, posebice u naselju Luka, kazao je Zagorčić navodeći kako je dinamika radova u tom naselju jako loša.



- Izvođaču radova očito fali radne snage, tehnike i stručnosti jer je prilikom izvođenja radova došlo do kidanja i prekida javne rasvjete, a nakon toga i vodovodne mreže - istaknuo je Zagorčić.



U GO SDP-a Mostar smatraju kako ovo nije način na koji se trebaju izvoditi radovi na izgradnji kolektora.



SDP Mostar traži od Gradske uprave Grada Mostara da sazove press konferenciju na temu "Izgradnja kolektora" na kojoj će građane na transparentan način obavijestiti o određenoj dinamici radova i daljnjim koracima.



Također, zahtijevaju od Gradske uprave da sankcionira i javno prozove pojedine izvođače radova za probijanje rokova i nestručno poslovanje.



Iz SDP-a apeliraju na Gradsku upravu da ne otvara nove dionice dok se postojeće ne završe jer će to dovesti do još većeg prometnog kolapsa u gradu.



Po Zagorčićevim riječima, drugi gorući problem su parkirališta u gradu.



Ocijenio je kako je do ovakvoga stanja u gradu dovelo nelegalno zauzimanje javnih površina, veliki broj divljih privatnih parkinga i loše organizirano i promašeno poduzeće "MO-Parking".



Od Gradske uprave iz Mostarskog SDP-a zahtijevaju hitan inspekcijski nazor nelegalno zazuzetih javnih površina, te da se uvedu u sustav i fiskaliziraju sva nelegalna parkirališta u gradu i da Gradska uprava izvrši korekciju kretanja te osigura adekvatno parkiralište za turističke autobuse.



