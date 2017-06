U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati, uglavnom, sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima u većem dijelu Bosne, kao i na sjeveru i istoku Hercegovine, očekuju se pljuskovi i grmljavina.

Foto: Arhiv

Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije, praćene jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar, slab, južni i jugozapadni. Poslijepodne u Bosni vjetar skreće na istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperatura od 30 do 36 stepeni.



Prijepodne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.



Temperature zraka u 11.00 sati: Bjelašnica 15, Ivan-sedlo i Sokolac 23, Sarajevo 24, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 27, Bijeljina, Livno, Trebinje, Zenica i Zvornik 28, Doboj i Neum 29, Bihać i Prijedor 30, Banja Luka, Grude i Sanski Most 31 i Mostar 32 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)