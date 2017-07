U prepunom Vladičanskom dvoru u Mostaru promovisana je knjige "Preko praga" njegovog preosveštenstva vladike zahumsko-hercegovačkog i primorskog Grigorija.

Riječ je o zbirci priča zbog kojeg je izdavač autora svrstao u sami vrh naše književnosti. Kolika je zainteresiranost javnosti vladala za ovaj događaj najbolje govori podatak da su osim velike dvorane Vladičanskog dvora, bile ispunjene i dvije manje dvorane.



Osim autora o knjizu su govorili akademik Enes Karić, dr. Vlaho Bogišić, leksikograf i pisac iz Zagreba, dr. Dragan Kovač, lijekar i književnik iz Trebinja i moderatorica Sanja Bjelica Šagovnović. Prva je ovo od niza promocija ove knjige u Bosni i Hercegovini, ranije je promovisana samo u Beogradu.



"Ova knjiga iako ima pradavni naslov 'Preko praga' je ispovjedna književnost, u svim poglavljima koje je vladika svojim perom zapisao riječ je o susretima sa ljudima, sa instituacijama, gradovima i naravno sa različitim sudbinama. Vaoma je važno da vladika u ovoj knjizi nudi jednu duboku humanističku poruku, on ljude ne dijeli po nacionalnosti, vjerama ili različitim drugim određenima", kazao je akademik Enes Karić.



Karić je kazao kako Grigorije u knjizi ohrabruje čitateljstvo na samo jednu podjelu među ljudima, na ljude i neljude te da je ovo knjiga koja se dugo čekala u našoj zemlji.



"Na nesreću se ne gleda nacionalno, već višenacionalno, ima stradalnika i van našeg naroda, to je po meni najvažniji prag do kojeg je došao autor", zaključio je Karić, toplo preporučivši knjigu za čitanje te dodavši da ima važnih i dubokih dionica, da se svako poglavlje može uvrstiti u čitanke, čak i za one čitanke škola koje još uvijek nažalost postoje, dvije škole pod jednim krovom.



Inspirativno o knjizi je govorio i Dragan Kovač, ljekar i književnik iz Trebinja, naglasivši da knjiga ima dva segmenta, u prvom je to melanholična proza koja se lako čita, sjećanje vladike na djetinjstvo, a kako vrijeme protiče tako i knjiga dolazi u turobnije dijelove.



"Impresionirale su me tri pripovjetke, Zavala, Živa voda i Sakib, u kojima vladika pokazuje veliku hrabrost i spremnost da govori o temema koje su bolne za sva tri naroda u Bosni i Hercegovini koji su prošli ratnu kataklizmu. Govori što misli čak i onda kada to ne ide u prilog njegovog naroda, posebno jer je on visoko pozicioniran ličnost u Srpskoj pravoslavnoj crkvi", kazao je Dragan Kovač.



Sam autor kazao je kako je knjiga nastala kao iskonska potreba da se kaže nešto o tome što je vidio i čuo, a što je na njega ostavilo dubok trag, o ljudskim sudbinama i životima, pa i o nekim mjestima, događajima i ljudima koji iz njega nisu mogli da izađu, a nije mogao više da ih nosi.



"Kad je to došlo na papir, neko mi je rekao da to objavim, ali ono što ova knjiga nosi je riječ koja je meni još uvijek nedohvatljiva, ta riječ glasi – emocija. Neko ljepše pjeva, neko malo slabije, neko ljepše piše, neko slabije, ali svi imamo tu emociju", kazao je vladika Grigorije.



Ne smijemo pristati na ukidanje različitosti u Bosni i Hercegovini



Prije mostarske promocije svoje zbirke, vladika Grigorije, predsjedavajući Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini govorio je o važnosti poštivanja različitosti u našoj zemlji te novoj energiji u radu vijeća kojem presjedava.



Na pitanje novinara oko potencijalnog zaokreta i većeg angažmana Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, on je kazao da je to ta energija o kojoj stalno govori.



"To je energija koja drugoga smatra vrlo važnim, ne samo važnim u smislu da drugi treba biti poštovan, već da je drugi izvor našeg postojanja i da je drugi neobično važan za sve naše živote", kazao je vladika.



"Moj stalni cilj je da ne pristanemo na ukidanje različitosti u Bosni i Hercegovini, ljudi su ljudi bez obzira na koju se naciju, vjeru ili religiju pozivaju, s druge strane da pokažemo da su neljudi samo neljudi, ma kako da se zovu", kazao je vladika, iskazavši ponos da je i večeras okružen ljudima svih nacionalnosti.



Knjiga vladike Grigorije "Preko praga" u našoj zemlji najprije je promovisana u Mostaru, a vladika je imao jasno objašnjenje zašto je to tako.



"Mostar je sada najvažniji grad za mene, jer prosto u njemu služim i živim, a i Mostar je to što u sebi sadrži moja knjiga - ljepota u različitosti", kazao je Grigorije uz komentar da bi rado knjigu provovisao i u Varešu, svom rodnom gradu.







