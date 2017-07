Najljepša su ona izletišta koja su nadomak gradova, a koja vam nude potpuno drugu sliku i bijeg od redovnih obaveza i briga svakodnevnice. Rujište, planina i izletište nedaleko od Mostara, već su prepoznati kao mjesto koje ima sve to i na putu je da postane prepoznatljiva turistička destinacija. Od tog statusa Rujište dijeli još dosta rada, ponajviše izgradnja vodovoda. Rujište je planina sjeveroistočno od Mostara, čiji je najviši vrh na visini od 1.703 metra nadmorske visine. S Mostarom je povezana vrlo dobrim putem, a potrebno vam je pola sata ugodne vožnje da dođete do ski-staze, popularne Snježne kuće te malog naselja, kuća i vikendica u blizini. "Turistički potencijal Rujišta smo mi davno prepoznali, ali put od potencijala do turističke destinacije je dug i mukotrpan", kazuje nam Semir Temim, zamjenik predsjednika Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, naglašavajući kako je ta institucija odmah uvrstila Rujište u sve svoje mape i publikacije. Turistička zajednica na Rujištu je izgradila trim stazu koja se nalazi u blizini glavnog ugostiteljskog objekta i ski-staze i koja je nazvana "Staza zdravlja". Zajedno s biciklističkim klubovima obilježeni su kilometri biciklističkih staza koji od Rujišta vode prema planini Velež, Nevesinju, Mostaru, planini Prenj i Boračkom jezeru. "Rujište je zbog svog položaja i klime postalo interesantno odredište, a posebno je zanimljivo da je popularnije ljeti nego zimi, jer ljudi na planinski zrak bježe s hercegovačkih vrućina koje dominiraju u dolini", priča nam Temim. Vikendima je nemoguće naći parking mjesto na Rujištu, vidjet ćete automobile registracijskih tablica iz Hrvatske, Srbije, čak i Slovenije. Neki dođu na skijanje, neki samo na čist zrak, bijeg od briga i svakodnevnice. Za daljnji razvoj Rujišta neophodno je riješiti gorući problem vodosnabdijevanja te na taj način dati jači vjetar u leđa poslovnim inicijativama koje dolaze od građanstva. "Država mora odraditi i svoj dio posla, nevladin sektor i privreda mogu stvari gurati do određene mjere, ali zna se čiji je dio osiguravanje neophodne infrastrukture", jasan je Temim. Rujište je svojim specifičnim položajem između planina Velež i Prenj izuzetno važno za planinare, polazna je destinacija za planinare u pohodima na Prenj, našu možda i najljepšu planinu. Cijeli prostor Rujišta izuzetno je bogat munikom, endemskim crnogoričnim drvetom koje je posljednjih godina na udaru požara i divlje sječe. Regionalni skijaški portali o iskustvima skijanja na Rujištu i prored staze skromne dužine od samo 700 metara donose uglavnom pozitivne komentare, hvale ugostiteljsku ponudu i povoljne cijene. Za svakog skijaškog fanatika dolazak na Rujište je poseban gušt, jer mnogi u Sloveniji ili Srbiji za ovo mjesto nisu ni čuli pa ga tretiraju kao pravu skijašku egzotiku. Rujište ima potencijal da iskoristi svoju lokaciju, prije svega blizinu Mostara i Mediterana, te kroz kontroliranu izgradnju privatnih objekata, skijaške infrastrukture, ali i hitno rješenje problema vodosnabdijevanja postane zanimljiva destinacija i za mnoge van Mostara. Pola sata od Starog mosta, neka drugačija Hercegovina.

Foto: Klix.ba