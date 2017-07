Međunarodni susret oldtimera danas je u Mostaru okupio muzejske primjerke automobila iz čitave Bosne i Hercegovine i regije, te pokazao bogatu povijest automobilske industrije iz prošlog stoljeća.

Foto: AA

Sudionici manifestacije, koja se, u organizaciji Oldtimer Kluba Mostar, po treći put održava u gradu na Neretvi, okupili su se ispred Gradske vijećnice u Mostaru, gdje je upriličena prigodna svečanost otvaranja ovoga susreta. Potom su, vožnjom gradskim ulicama i cestama Hercegovine, muzejski primjerci automobila plijenili pažnju šire javnosti.



Predsjednik udruge Oldtimer kluba Mostar, Zdravko Vidović, za Anadolu Agency (AA) ističe kako je ovaj skup od međunarodnog značaja, jer je vozila stara preko tri desetljeća i njihove vlasnike okupio iz čitave Bosne i Hercegovine i regije na jednom mjestu.



"Ovo je međunarodni skup koji je jedan od najvećih u BiH. Vozači su sa svojim oldtimerima došli iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i čitavog Balkana. Imamo automobila koji su jako rijetki i teško ih je vidjeti na našim putevima", kazao je Vidović.



On ističe kako mostarski oldtimer klub postoji osam godina i svojim djelovanjem u svijet šalje pozitivnu sliku Mostara i BiH.



"Imamo kontakte s 260 klubova u svijetu i ušli smo u najjaču organizaciju oldtimera u svijetu koja se zove FIVA", s ponosom ističe Vidović, navodeći da je to kao FIFA u nogometu.



Ovogodišnji susret oldtimera u Mostaru, kako naglašava, održava se treću godinu zaredom i pretendira postati tradicija, jer cilj susreta je promoviranje automobila koji su obilježili povijest automobilizma i druženja ljubitelja starih automobila, što je ovoj manifestaciji i dalo pečat međunarodnog karaktera.



Napravili su defile kroz čitavi Mostar, a potom se hercegovačkim cestama uputili do Međugorja, pa će iz Međugorja do Čapljine, te do Počitelja otkuda će se vratiti u Mostar. Za ovu vožnji svi sudionici su se posebno spremali.



Ivan Topić iz Imotskog vozi Mercedesa 115 iz 1972. godine i kaže da je za njega ovaj skup veoma značajan, kao i za svakog sudionika, jer uz dobro druženje predstavlja svog limenog ljubimca svekolikoj javnosti.



"Imotski je grad Mercedesa, to je sinonim za grad Imotski, a mi ćemo 2. avgusta u Imotskom imati izložbu samo starih modela mercedesa, kad će nam doći i predsjednica države Hrvatske i ministar vanjskih poslova iz Njemačke", kazao je Topić.



Ljubav prema mercedesima u Imotskom je, kako ističe ,nasljeđe gastarbajtera, jer je i sam kao dijete trčao za mercedesima kojima su dolazili Imoćani iz Njemačke na odmore.



Održavanje starih automobila, kako ističe, jako je skup sport, jer do dijelova se jako teško dolazi i plaćaju se kao suho zlato.



Zbog toga su posebnim zadovoljstvom svoj automobil predstavili supružnici Edo i Alma Kapetanović iz Sarajeva. Oni su u Mostaru došli se replikom automobila u kojem je ubijen austrijski prijestolonasljednik Franz Ferdinand sa suprugom Sofijom.



"Suprug je napravio taj automobil tako da se rado odazivamo svim tim susretima. Edo je veliki zaljubljenik oldtimera, ali tu ljubav prema limenim ljubimcima dijelimo i ja i djeca s njim", kaže Kapetanović.



S ponosom voze repliku automobila u kojem su se vozili Franz Ferdinand i Sofija 28. lipnja 1914. godine, kad je Gavrilo Princip izvršio atentat na njih, što je bio povod za početak Prvog svjetskog rata.



Poseban užitak im je, kako ističu, činjenica da brojni građani s puno zanimanja gledaju i fotografiraju njihovog limenog ljubimca, ali i otvaraju razgovore o povijesti.





(AA)