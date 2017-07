U ovaj petak, 14. jula 2017. godine, Međunarodni centar za mir sa sjedištem u Mostaru organizirao je već tradicionalnu dodjelu priznanja „MIMAR MIRA“ - za tekuću godinu. Autor ovog teksta je bio više nego počasćen odlukom Centra da ga uvrsti među laureate ove nagrade na čelu sa bivšim, posljednjim predsjednikom SFR Jugoslavije, te predsjednikom Republike Hrvatske u dva mandata.

U domaćim medijima, posebno na TV1 te internet portalima, već su osvanuli detalji, izvještaji i manje-više predvidivi komentari. Posebnu rezonancu dobila je početna & završna poruka iz obraćanja glavnog laureata, predsjednika Mesića da je 'čin rušenja Starog mosta, simbola grada domaćina, bio u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata podjele BiH'.



Medijski uvod/najavu ovog događaja - u ozračju gotovo decenijskog izbornog posta u ovom bh. gradu dao je 27. juna - u njemu svojstvenom, artikulisanom i prejasnom maniru - gospodin Safet Safa Oručević, bivši ratni i poratni gradonačelnik Mostara, u svojstvu direktora Centra za mir u Intervjuu 20 sa poznatom novinarkom, gospođom Sanelom Prašović, za BHRT. Sličan, izuzetno efektan nastup, Oručević je imao istim povodom prošle godine na Face TV-u.



U daljem tekstu slijedi svojevremeno 'glasno razmišljanje' na zadanu temu, objavljeno na Facebook-u u martu 2016. godine. Da li se nešto u međuvremenu suštinski promjenilo u Mostaru(?), prepustimo to ocjeni uvaženih čitateljki i čitalaca:



MOSTAR U ZONI SUMRAKA



Malo je falilo za svršen deal i konačnu podjelu Mostara između SDA i HDZ. Svečano najavljeni upis ‘pripadajućih’ dijelova teritorija u dva etno-grunta efektno je (do daljnjeg) presjekao bivši prvi čovjek ovog čudesnog grada, prevaznog za opstojnost BiH - Safet Safa Oručević.



“Mislim da će SDA u ovome ostati sama. To ja mislim. Dopustimo i da pogriješim, ali ovo neće proći. Mislim da bi projekat (op.a. projekat HDZ&SDA) uređenja Mostara mogao biti okidač za druga loša rješenja u Bosni i Hercegovini, ali postoji mnogo drugih snaga. HDZ vodi svoju bitku. Dragan Čović je jedan mudar političar. Mudar, zna što radi, hoće za svoj narod i neka hoće. Bori se i daje ‘golove’, to je njegovo pravo.





Bitno je što je s druge strane”, rekao je Oručević 18.marta 2016. na Face TV. Koliko sutradan (!), uslijedio je obrnuti salto mortale, naročito u izjavama visokih dužnosnika SDA, praćen naprasnim otkazivanjem ranije dogovorenih tematskih sastanaka sa HDZ-om.



Bilo je i prije sličnih izjava iz redova stranaka multi-etničke, građanske provenijencije u FBiH (Naša stranka, DF, SDP) koje su oštro osudile približavanje stavova SDA i HDZ u njihovim ‘naporima za trajno rješenje’ predugo otvorenog pitanja Mostara. Međutim, nisu ostavile naročit dojam na arhitekte projekta podjele jer se kako-jučer-tako-danas uglavnom svode na klasične osude ’retrogradnih namjera’ i politika podjele mrskih, etno-nacionalističkih HDZ i SDA. Sada, sa Safetom Oručevićem, živom legendom grada na Neretvi, na čelu pro-mostarske kolone iste poprimaju stanovito jači, okomit eho:



Prvo, u pomenutom tv nastupu Oručević prepoznaje politički pragmatizam šefa HDZ-a kao legitiman u mjeri koja mu se realno nabacuje ‘na volej’. Istovremeno, džentlmenski i politički korektno izražava respekt prema šefu SDA, ali bez pardona ukazuje na prevashodnu odgovornost najveće bošnjačke stranke za situaciju u Mostaru, gdje je ova od gotovog napravila veresiju i - ničim ozbiljnim izazvana – galantno prepustila nekad rotirajuće mjesto gradonačelnika HDZ-u. A znamo da je navika druga priroda;-). Plus, podsjeća na ‘jednakopravna’ prava mostarskih Srba, totalno zaboravljenih u cijeloj ovoj priči.



Drugo, Oručević ne presuđuje ali implicite prejasno ukazuje na politički preskup, osam godina dug ‘građanski eksperiment’ SDP-a sa ponudom pripadnika na mjesto rezervisano za predstavnika hrvatskog naroda u Predsjedništvu BiH po Daytonu. Makar se radilo o vjerovatno najpopularnijem domaćem političaru, istinskom patrioti, uzornom građaninu i prononsiranom legalisti Željku Komšiću, time je - ‘u ime viših ciljeva SDP-a’ - zanemarena real politika t.j. raison d’Etat (na francuskom: državni interes) kao nedodirljivi imperativ. Što se kao bumerang vratilo na naplatu sa kamatama katastrofalnim po imidž BiH – sagom Sejdić-Finci, poznatim naduravanjem za ovo ili ono, fenjeraškom pozicijom u odnosu na ostatak Zapadnog Balkana na evropskom putu itd. Pri čemu HDZ, nadalje, masivno i vješto godinama koristi politički status quo kao alibi za neoročenu kontrolu ključnih finansijskih i drugih poluga/resora vlasti na razno-raznim ‘razinama’ u BiH.





Htio ne htio, sa njegovim poznatim doprinosom odbrani BiH u posljednjem ratu i miru, kao i ulogom uspješnog medijatora u domaćem političkom ambijentu jučer, danas i sutra ako zatreba, uz ozbiljnu poziciju u medijskom prostoru (vlasnik & menadžer sve prestižnije TV1), Safa ostaje svima poželjan politički i poslovni partner, ali i apsolutno respektabilan protivnik



Treće, povrh svega rečenog, Safet Oručević ima trajni a vista kapital u zlatu još iz vremena uspješnih pregovora o EU Administraciji u Mostaru, vođenih u Bruxellesu, aprila/juna 1994, kao preludij za pregovore u Daytonu, naredne 1995.godine. U svojstvu šefa Misije EU pri EU i NATO bio sam tada domaćinom delegacijama sa lijeve i desne obale Neretve i učesnikom pregovora ispred bivše Republike Bosne i Hercegovine - sa Safetom Oručevićem ispred jedne, i Mijom Brajkovićem ispred druge obale’. Ispred EU, pregovorima je predsjedavao sjajni njemački diplomata Michael Steiner, svojevremeno na poziciji zamjenika Visokog predstavnika u BiH.





Da ne dužim, u beskrajnom defileu delegacija predstavnika BiH u godinama prije i poslije u Bruxellesu, malo njih je – kao što je tada Safa - dobilo takvu količinu javno i privatno (out of record) izrečenih izraza uvažavanja i ozbiljnih pohvala za odgovoran, artikulisan i konstruktivan nastup.





Četvrto, danas Safet Oručevic formalno nije u politici i kaže da nema namjeru da to promijeni. Htio ne htio, sa njegovim poznatim doprinosom odbrani BiH u posljednjem ratu i miru, kao i ulogom uspješnog medijatora u domaćem političkom ambijentu jučer, danas i sutra ako zatreba, uz ozbiljnu poziciju u medijskom prostoru (vlasnik & menadžer sve prestižnije TV1), Safa ostaje svima poželjan politički i poslovni partner, ali i apsolutno respektabilan protivnik.





Piše: Nedžad S. Hadžimusić

