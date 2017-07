Animal Care Centar pozvao je sve vlasnike pasa da prestanu dovoditi svoje pse na pojedinačno ili kolektivno kupanje u fontanu 'ispred Kosače'.

Foto: Bljesak.info

Na svom Facebook profilu ova grupa što se brine za dobrobit životinja, napisala je kako su dobili više upita i još više negativnih kritikan a sve zbog kupanja vlasničkih pasa u spomen-obilježju pripadnicima HVO-a, poznatijem kao ''Fontana ispred Kosače''.



''Budući da smo i mi vlasnici pasa, svjesni smo kako ništa ugodnije nema u vrelim ljetnim danima nego se osvježiti u hladnoj vodi. Međutim, u ovom slučaju priznajemo da u potpunosti razumijemo gnjev ljudi koji su nam uputili kritike. Osim što je riječ o spomen-obilježju, jasna je činjanica da se dozvoljavanjem kupanja životinja oskrnavljuje spomenik kao i sjećanje na pale branitelje te njihove obitelji. Ako pogledamo malo van granica našega grada i države, uvidjet ćemo da nigdje u europskim ili svjetskim zemljama nije dozvoljeno kupanje u javnim fontama (posebice spomen-obilježjima) i to ne samo životinjama već niti ljudima'', naveli su u svom postu, dodajući da ih pored toga posebno zabrinjava zdravlje pasa.



''Ne htijuću brzati s odlukama i istupati u javnost prije informiranja, razgovarali smo sa stručnim osobljem (liječnicima, infektolozima) te došli do saznanja da voda iz fontane može naštetiti zdrvalju. Voda koja se koristi u fontanama (u ovom slučaju u Spomen-obilježju pripadnicima HVO-a) jeste reverzibilna voda. To znači da određena količina vode cirkulira i nikada se ne mijanja. Zbog toga se u vodu sipaju značajne količine klora. Klor, sam po sebi, nije toliko štetan, no prilikom miješanja sa znojem, urinom, bakterijama i tjelesnim uljima razvija se kemijski spoj koji stvara brojne probleme. Probleme s kožnim iritacijama, probleme s očima, sa zubima. Istina jeste da se klor koristi kako bi dezinficirao vodu te ubio bakterije i viruse, no zbog svega navedenoga, jasno je da ujedno stvara i komplikacije sa zdravljem'', navode iz Animals we care,



Dodali su također, da se na taj način mogu razboliti ljubimci, zaraziti druge pse, još gore i ljude.



''Sve se to može izbjeći ako psa odvedemo na osvježenje na neku rijeku. Bar ih u Mostaru imamo. Svi mi, vlasnici pasa, poimamo svoje ljubimce kao članove naših obitelji ali moramo imati senzibiliteta i prema ljudima koji ne osjećaju jednaku privrženost životinjama kao i mi. Naime, pokraj Spomen-obilježja sve više naših sugrađana šeće, mnogi od njih s djecom ili bebama u kolicima. Neki od njih sjede u okolnim kafićima, a u blizini se prodaje i hrana. Složit ćete se, nije ni najmanje ugodno kada se pas, koji se kupao u vodi iz fontane otrese na njih. Možda to naizgled jeste simpatično, ali nije pristojno niti je odraz poštivanja druge osobe. Stoga vas, dragi prijatelji i vlasnici pasa, najljubaznije molimo – prestanite odvoditi svoje pse na pojedinačno ili kolektivno kupanje „ispred Kosače“. Ako smo u stanju poštovati odredbe i zakone kada smo u drugim gradovima i državama, zašto onda ne bismo i u našem Mostaru bili odraz civiliziranoga društva?!'', zporučili su iz ove udruge.







(24sata.info)