Knjiga "Mostarski bez muke - za sve uzraste" Džemala Raljevića promovisana je večeras u Centru za kulturu, kao jedan od naknadno uvrštenih programa u sklopu ovogodišnjeg festivala Mostarsko ljeto 2017.

Foto: Klix.ba

Osim autora, o knjizi su govorili Nada Dalipagić, prof. dr. Amir Pašić, Zlatan Buljko, Hamica Ramić i Smail Vilić, a u muzičkom djelu programa učestvovao je duo Evergreen.



Raljević koji se već dugi niz godina bavi fenomenom hercegovačkog i mostarskog humora bio je ponosan na promociji svoje šesnaeste knjige.



"Finale je trebala biti petnaesta knjiga, a evo je već i šesnaesta, čovjeku dođu neke stvari na pamet i krenu same od sebe. Zamišljao sam da je ovo završna knjiga jednog ciklusa, ali pošto je James Bond rekao 'nikad ne reci nikad', reći ću i ja. Želio sam da uvedem jednu malu inovaciju u tretman humora, posebno mostarskog", kazao je autor.



Čitav svijet je pod stresom, kazao nam je Raljević, a humor djeluje antistresno. Dok se u svijetu otvaraju klinike za liječenje smijehom, on želi inovirati mostarski humor sa 250 novih liskaluka.



"Upakovano je to u razne humoristične forme, kozerije, mali oglas, aforizam, anegdota..., ništa nije više od deset reda. Sve je podijeljeno u četiri poglavlja: Po mostarski pa ko preživi, turizam i renesansa, penzionerski nestašluci i bez konzervansa", kazao je Raljević.



Jedan od promotora Amir Pašić rekao je za Raljevićev rad da uz to što je dugotrajan i sigurno ostaje za buduće generacije, to je sjajan doprinos našem kulturnom blagu.



"Pričamo o objektima, o prirodi, ali duh je ono što nas drži skupa i mislim da je najveći doprinos po pitanju mostarskog duha dao Džemal Raljević. Današnja zbirka dodatni je doprinos toj kulturi Mostara, Hercegovine, naše države i Balkana", kazao je Pašić, dodavši da je karakteristika ove šale bliskost duha i snalaženje u svemu sa osmjehom.



Nada Dalipagić, poznata pravnica i promotorica knjige, kazala je da počašćena što govori o knjizi koja govori o neuništivom duhu Mostara i Mostaraca, sposobnosti da se šalimo na svoj i tuđi račun, što je najbolji način predstavljanja ovog grada i njegovih ljudi.



Džemal Raljević, novinar i publicist, rođen je u Mostaru 1939. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a Ekonomski fakultet u Zagrebu. U novinarstvu je profesionalno od 1966. godine, najprije kao urednik privredne rubrike u regionalnom listu Sloboda, a od 1972. u Privrednim/Poslovnim novinama Sarajevo kao urednik. Sarađivao je i u brojim izdanjima Oslobođenja, Areni, Politici Expres, Privredniku, italijanskom Il Gazzetinu i drugim.



U posljednjih dvadesetak godina opredijelio se za istraživanje fenomena bh. humora, posebno mostarskog liskaluka, uključujući i autorski angažman. Do sada je objavio 15 knjiga: Mostarski bez muke I, II, III – oriđinali, za početnike, napredne… zatim je slijedila Greta – Povratak u budućnost, Stari Superstar, Burek Forever - Humoristički kuhar, Klonirani Bingo, Evergreem liskaluci, Mostar Show - Humoristička razglednica, Sa Gretom u Europu, Nena nama nas – Dnevnik umirovljenog penzionera, Naš Jola, Salon Šipaka i Kućna dostava.







