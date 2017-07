U okviru manifestacije „Mostar ne zaboravlja svoje prijatelje“, u Mostaru je sinoć potpisana Mostarska povelja mira, a svoj potpis na dokument stavili su Zoran Zaev, premijer Republike Makedonije i Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH. “Mostarska povelja mira“ uručena je makednoskom premijeru Zaevu za doprinos na uspostavi regionalne saradnje.

Sve se dešavalo u okviru tradicionalne svečanosti Centra za mir i multietničku saradnju iz Mostara, a u povodu 13. godišnjice obnove Starog mosta i 16 godina rada Centra.



Večer je počela šetnjom gostiju preko Starog mosta, kao i spuštanjem cvijeća u rijeku Neretvu, u pomen na sve žrtve rata u BiH, te počasnim skokom Kluba skakača “Mostari“.



Makedonski premijer Zoran Zaev je novinarima rekao kako je sretan što je prvi put u Mostaru.



“Ovaj istorijski Most ima više vrijednosti od samog mosta i Mostara, jer je poruka mira, poruka međureligijske i multietničke saradnje , saradnje u regionu, te bolje budućnost za sve. Radostan sam što imam mogućnost da večeras potpišem Povelju mira. Ovaj naš multietnički region itekako treba mir. Prošlost je bila surova za sve nas, ali znam da smo svi naučili pouke iz toga. Drago mi što ima lidera u našem regionu koji gledaju u budućnost, znaju da pružaju ruke i znaju da sarađuju“, rekao je Zaev.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kaže da je u odnosu na prije 13. godina kada je obnovljen Stari most napravljen značajan napredak.



“Zadovoljstvo nam je što smo večeras u Mostaru, gradu koji već stoljećima predstavlja mjesto susreta ljudi različitih religija, različitih svjetonazora, mjesto istinskog suživota, koji je uprkos nedaćama kroz koje je prošao ovaj grad, uspio da sačuva multietnički karakter i da bude ključni simbol za BiH i za budućnost koju želimo da gradimo u BiH, a to je budućnost mira, suživota, dobre saradnje među ljudima i realizacije našeg najvažnijeg cilja - da postanemo dio velike evropske porodice“, rekao je Zvizdić i dodao da je unutar toga najvažniji simbol Stari most koji ima trajnu simboliku povezivanja ljudi.



I ove kao i ranijih godina, na dan obnove Starog mosta, u nastavku večeri dodijeljene su međunarodne nagrade „Mostar Peace Connection“ istaknutim pojedincima za doprinos miru i uspostavi povjerenja i saradnje među ljudima na području cijele regije.



Ovogodišnji laureati međunarodnog priznanja su: Robert Gelbard, američki diplomata i bivši specijalni izaslanik američkog predsjednika Bila Clintona za Balkan, kao i Christian Portman, bivši direktor Svjetske banke, koji je u ime te institucije utemeljio globalno partnerstvo sa gradom Mostarom i UNESCO-om u izgradnji Starog mosta kao svjetskog spomenika mira. Dobitnici ovog prestižnog priznanja ove godine su i Jeremy Bowen, reporter BBC, te - posthumno, bivši poljski predsjednik i humanista svijeta Tadeusz Mazowiecki.



Manifestaciji su prisustvovali brojni zvaničnici, ministri dviju vlada i predstavnici ambasada akreditiranih u BiH, te vjerski dužnosnici.







