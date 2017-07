Sinoć je održana završna večer manifestacije „Mostar ne zaboravlja svoje prijatelje“ u okviru koje je “Mostarsku povelju mira” potpisao i premijer Republike Makedonije Zoran Zaev. Povelju mu je uručio predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kao zahvalu za doprinos uspostavi regionalne suradnje.

Foto: 24sata.info

Na svečanosti kojom je obilježavanja 13. godišnjica otvaranja obnovljenog Starog mosta, u organizaciji Centra za mir i multietničku saradnju, Zaev je poručio kako Mostar nosi civilizacijsku poruku mira i saradnje u regiji i cijelom svijetu.



“Imao sam san da nekada posjetim Mostar, a evo doživio sam da dobijam Povelju mira u Mostaru. Istina je da sam stvarno veoma radostan zato što sam samo običan čovjek, koji je učio i čitao o Mostaru i o ovome Mostu. Ja mogu uputiti poruku koja je sljedeća: “Treba živjeti u svakom danu, pružiti ruku svakome i pomoći svakome jer mir i stabilnost je najmanje što građani svijeta očekuju", rekao je Zaev te u svoje lično ime, i u ime Vlade i građana Makedonije čestitao svima.



Predsjedavajući Vijeća ministara BIH Denis Zvizdić u svome je govoru istaknuo da je Mostar gradu koji je jedinstven i unikatan u svakom smislu, grad koji je uvijek pomijerao granice i koji je uvijek pokazivao izuzetnu hrabrost i viziju, i onda kada je trebalo stvarati nove standarde svjetonazora i suživota, i onda kada je hrabro trebalo braniti tako stvorene standarde i takve vrijednosti.



“Zbog toga je ovaj grad poseban, zbog toga je ovaj grad izuzetno važan i zasigurno predstavlja jedan od najvažnijih temelja za budućnost BiH”, rekao je Zvizdić.

Dodao je i kako je Stari most srce grada i da ima važnu simboliku da predstavlja istinski kamen temeljac za izgradnju ukupnog suživota i najbolji primjer i najbolja poruku svima onima koji su na varvarski način htjeli uništiti dušu života.



“I istovremeno predstavlja poruku da će uvijek, do kraja ovog vremena, postojati ovaj most kao mjesto susreta ljudi različitih religija, postojati ovaj grad kao mjesto suživota i postojati naša jedina domovina BiH kao nedjeljiva, cjelovita zemlja dobrih ljudi, zemlja u kojoj su se oduvijek susretale religije i koje su uvijek uspjele da nadvladaju sve nedaće koje pogađale naše prostore”, rekao je Zvizdić.



On je rekao kako mu je zadovoljstvo ugostiti premijera Zaeva zajedno sa ministrima iz Vlade Makedonije.



“Poslije današnjih razgovora, mislim da je možemo prenijeti poruku koja se sastoji od dvije ključne riječi, a to su mir i stabilnost, kao najvažniji preduslovi ukupnog ekonomskog razvoja i evropskog prosperiteta i BiH i Makedonije i čitave regije. Zoran Zaev dolazi kao prijatelj među prijatelje, dočekujemo ga raširenih ruku i otvorenog srca. To je čovjek koji donosi novu energiju, novu viziju koja će pomoći ukupnom razumijevanju na prostoru Zapadnog Balkana. Još jednom, u moje ime, u ime domaćina jer mi je to dozvolio i naravno u ime svih ovdje prisutnih, njemu i njegovoj ekipi želim srdačnu dobrodošlicu. Ovo smatramo samo početkom jedne dobre, plodonosne i prijateljske saradnje koja nas očekuje u budućnosti. Sasvim sam siguran da će ona stajati ne samo u njegovom kabinetu, nego da će ostati trajno zabilježena u njegovom srcu i njegovoj duši. To je ono najvažnije, to je ono što spaja ljude i što spaja države”, zaključio je Zvizdić.



Mostarska povelja mira utemeljena je prošle godine a prvi potpisnici su bili upravo Denis Zvizdić I tadašnji premijer Crne Gore Milo Đukanović.







(24sata.info)