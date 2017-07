U okviru manifestacije “Mostar ne zaboravlje svoje prijatelje“ na godišnjicu obnove Starog mosta, 23. jula Centar za mir uručio je tradicionalnu nagradu “Mimar mira“ legendi Mostara Dušku Bajeviću. Bajević je pred okupljenima održao emotivan govor kojeg u cijelosti prenosimo:

Foto: 24sata.info

“Poštovani prijatelji, organizatori i gosti



Veoma sam ponosan na dobijanje ovakvog priznanja. Želim iskreno da se zahvalim svima onima koji su odlučivali o tome da i ja budem među ovim veoma značajnim ljudima, koji su takođe dobitnici ove nagrade.







Kao i svaki čovjek po saznanju da sam počašćen ovom nagradom, pitao sam se čime sam to zaslužio.



Nisam učinio ništa posebno što nije moja svakodnevnica i način mog života. Moja velika želja je da se nikada, ama baš nikada ne dogodi zlo rata. Nigdje.



Sudbina, sticaj okolnosti su me poštedili ličnog učešća u direktnim patnjama moga grada, mojih sugrađana i porodice. Iskreno sam saosjećao na svoj način i bolilo me puno. Dostojno sam nosio svoju bol, tamo gdje sam se nalazio i želio sam samo jedno - mir.



Sad bih želio reći da ću biti srećan tek kada za svim ovim plemenitim centrima za mir - svugdje u svijetu, prestane potreba postojanja.



Neka način života bude neizmjerna želja i doprinos očuvanju mira za sve generacije što dolaze. Toliko im dugujemo.



Još jednom hvala.







(24sata.info)