Internacionalno takmičenje u tradicionalnim visinskim skokovima sa Starog mosta u Mostaru održat će se u nedjelju 30. srpnja/jula od 16 do 18 sati, potvrdili su danas organizatori.

Foto: 24sata.info

Na ovogodišnjim 451. skokovima nastupit će oko 60 skakača iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Srbije.



Mirsad-Deda Pašić ističe kako se ne može znati točan broj sudionika sve do početka natjecanja, kad se vrše liječnički pregledi kandidata, jer kako pojašnjava mostarski skokovi su jako zahtjevi i neće se dozvoliti nikome da skače ako ne bude apsolutno spreman.



Svi skakači bit će praćeni pod budnim okom petočlanog žirija, koji predvodi legenda mostarskih skokova Emir Balić.



"Ove godine odlučili smo da članovi žirija uz mene budu Mirsad- Deda Pašić, Enver Novaković, Alica Jakirović i Benaid Kalajdžić“, kazao je Balić.



Predsjednik kluba skakača u vodu Mostar Semir Drljević ističe da je sve spremno za tu veliku manifestaciju, kojoj su pokrovitelji Ministarstvo turizma HNK-a i Turistička zajednica HNK-a.



"Za sigurnost skakača brinut će se Interventna spasilačka služba koja je najbolja u regiji, a događaj će osiguravati Securitas Mostar, MUP HNK-a i mostarska policija te članovi kluba skakača u vodu Mostar, a za zdravstvenu brigu zaduženi su Hitna služba, te nekoliko ekipa iz Crvenog križa koje će tijekom manifestacije biti na terenu“, kazao je Drljević.



Na ovogodišnjoj manifestaciji kako je naglasio očekuje se rekordan broj posjetitelja kako iz zemlje tako i iz inozemstva.



Ove godine natjecanje u skokovima s UNESCO-ovog spomenika održat će u dvije discipline i to skokovi na glavu- poznati stil lasta i skokovi na noge koji se inače održavaju jedino u Mostaru.



Također, će se održati i revijalni skokovi veterana uz bogat popratni sadržaj.



Tradicionalni mostarski skokovi će se završiti noćnim programom i skokovima s bakljama u 22 sata, nakon čega se organizira after party do kasno u noć uz dodjelu nagrada i priznanja.



Dan uoči skokova, u subotu, 29. jula počinje dvodnevni tradicionalni turnir u tavli na prostorima Tabhane i platou ispod Starog mosta na kojem će sudjelovati takmičari iz cijele BiH. Isti dan u 20 sati je planiran koncert na platou ispod Starog mosta koji će trajati do kasno u noć.





(AA)