Desetostruki prvak mostarskih skokova u kategoriji na glavu- popularna lasta, Lorens Listo ovogodišnju konkurenciju skakača smatra izuzetno jakom, ali je spreman obraniti titulu prvaka i osvojiti jedanaestu lastu.

Foto: AA

Naime, među brojnim turistima u staroj gradskoj jezgri Mostara ekipa Anadolu Agency (AA) danas je zatekla i desetostrukog prvaka mostarskih skokova Lorensa Listu kako pije kafu ispod Starog mosta te doznala da je kod njega trema uoči ovogodišnjih skokova "prisutna".



"Od prvog do sadašnjeg osamnaestog takmičenja uvijek imam pritisak pred skokove. Nemam straha, ali imam pozitivnu tremu, što nema veze s visinom i mostom. To je tako uvijek pred takmičenje. Navikao sam da imam taj osjećaj uvijek pred skokove i dobro je dok imam taj osjećaj, jer je sigurno da ću tada i dobro skakati“, kaže Listo.



Ako taj osjećaj prestane, kako ističe, onda to neće imati svoju draž i neće biti kako treba.



"Nekoliko dana prije skokova svaki dan ovdje pijem kafu i provodim vrijeme, družeći se s mostom. Sve svoje obaveze prilagodim skokovima. Danima gledam most sa svih strana, preplivavam Neretvu i družim se s ostalim skakačima. To mi pomaže u relaksiranju i pripremi za samo takmičenje“, pojasnio je Listo.







Kako ističe on se tijekom čitave godine priprema za skokove i u punoj je formi, ali je također svjestan da je konkurencija svake godine sve jača.



"Konkurencija je izuzetno jaka kao i svake godine. Vidjeli smo prošle godine da sam za dlaku pobijedio . U prvoj seriji sam bio daleko iznad svih, ali u drugoj nisam mogao dati svoj maksimum jer sam slomio prst i nacikao mi je zglob. Dobio sam jedni devetku, što nisam odavno ali moram priznat da mi je drago što sam je dobio. Zato sam se ove godine još više uozbiljio i potrudit ću se maksimalno da izvedem dva najbolja skoka i obrani, titulu prvaka“, kaže Listo.



Najvažnije je, kako ističe, da se nitko da se nitko ne ozlijedi i da onaj najbolji pobjedi, a o tome će kako je poručio ocijeniti stručni žiri.



"Ovim prilikom želim miran i ugodan let svim skakačima“, poručio je Listo ispod Starog mosta uočio današnjih skokova u Mostaru.



Inače, do sada liječnički pregled prošao je 41 skakač, od čega će ih 25 skakati na glavu i 16 na noge. No, sve do početka takmičenja kandidati se mogu javiti, tako da se broj kandidata još uvijek može promijeniti.





(AA)