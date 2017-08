Prvom sesijom započeo je svoj rad Hercegovački forum, udruženje koje želi okupiti već etablirane javne osobe, novinare, diplomate i nezavisne intelektualce koji će na novi način promišljati i pokušati dati odgovore na izazove pred kojima stoji bosanskohercegovačko društvo. Tema prve sesije bila je "Nacionalizam kao alibi za privatizaciju javnih resursa", a gost uvodničar Andrej Nikolaidis.

Foto: Klix.ba

Branimir Jukić, predsjednik Udruženja kazao je u uvodu da je forum zamišljen kao društvo intelektualaca, nezavisnih etabliranih ljudi koji će na jedan novi način promišljati o ne samo hercegovačkim, već i bh. problemima i izazovima.



"Do sada su svi način promišljanja u Bosni i Hercegovini, a posebno u Hercegovini korspondirali sa jednom od tri vladajuće nacionalističke matrice, a ovdje je riječ o ljudima koji su do sada iskazivali otpor, nezavisnost... Naš je pokušaj da na jednoj zajedničkoj platformi, sa najmanjim zajedničkim sadržiocem, a to su evropske i euro-atlatske, civilizacijske vrijednosti, da se okupimo na jednom mjestu i pokušamo dati promišljanja, analizu situacije i rješenja", predstavio je ideju foruma Branimir Jukić, najaviviši redovne mjesečne sesije sa uglednim uvodničarima.



Nikolaidis je u uvodu današnje sesije kazao da Hercegovački formu shvata kao pokušaj da se u iracionalnu stvarnost, njen javni prostor, upumpa racionalni diskurs, koji je danas iznimno rijedak.



"Situacija u BiH je čak gora nego u Crnoj Gori, sigurno kompleksnija, zbog toga što sve one probleme koje ima crnogorsko društvo, bh. ima isto tako, samo uvećano na kub. Primarni interes svakog građanina je da njegova djeca žive bolje, na pitanje kako se to može ostvariti odgovor je da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije i prije toga NATO saveza. Ipak, BiH nije blizu tih saveza, nego se čak i ne miče na tom putu, a ako je interes građana EU, čiji to nije interes, upravo elita", krenuo je Nikolaidis.



Nikolaidis je napomenuo da EU ne treba doživljavati idealistično, ali da u svakom scenariju je bolje biti dio nje, nego van tog društva zemalja, posebno jer mnoge političke prakse koje su kod nas uobičajene, tada ne bi bile moguće.



"Tranzicija je kod nas bila nastavak ratnih zločina drugim sredstvima jer je ona uništila i ono malo preživjele supstance. Tranzicija je eufemizam za brutalnu pljačku i ona je bila nikad objavljeni rat protiv vlastitog stanovništva. Taj rat su povele te ga i dalje vode elite koje imaju direktan interes da se proces pridruživanja EU i NATO-u stopira, uspori i da do tog cilja mi što kasnije stignemo", dodao je Andrej Nikolaidis.



Posao svih nas je kako kaže Nikolaidis pokušati odblokirati procese jer ono što imamo danas je sistem u kojem elita burazerski dijeli i razara ono što su njihovi prethodnici decenijama stvarali. Osnovni problem današnjice nije identitetski, već klasni.



"Ta klasa ako uspije da produži svoju vlast će stati u onaj aforizam koji je temeljno tačan, a glasi: djeca naših gospodara biti će gospodari naše djece. U toj perspektivi sva identitetska pitanje se čine ne samo sekundarna, već potpuno nebitna", zaključio je Nikolaidis.



Akademik Slavo Kukić kazao je da svi procesi, kao i ovaj formu imaju određene porođajne muke, ali je predvidio da će za godinu ili dvije Hercegovački forum imati težinu sarajevskog Kruga 99.



"Nadam se da će ovaj stol biti obogaćen ljudima od Trebinja do Konjica i Livna te da će težina onoga što se bude izjavljivalo biti veća nego je to danas. Hercegovina je u svomu ovome što se dešavalo izvukla deblji kraj te je danas podijeljena na dva dijela, između kojih nemate nikakve suštinske komunikacije koja je jednom prostoru svojstvena. Nadam se da će i ovaj formu pripomoći obnavljanju tih pokidanih veza", kazao je Slavo Kukić.



Kukić je naveo niz primjera kriminalne privatizacije te naveo kako je po njegovim informacijama iz naše zemlje nakon popisa 2013. godine otišlo oko 350 hiljada, pretežno mladih ljudi. Odlazak mladih ljudi smanjuje problem današnjoj vlasti da ponovo na izborima dođe do pobjede.







(Klix.ba)