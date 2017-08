Iako je djelovanje helikoptera Oružanih snaga BiH na području Čapljine spriječilo katastrofu, stanje na terenu je još uvijek opsadno. Vatrogasci se na terenu bore s požarima koji neprestano izbijaju, a vojska je u pripravnosti za nove angažmane helikoptera, javlja Anadolu Agency (AA).

Trenutno je najgore stanje na području Dretelja gdje je novi požar izbio poslijepodne dolazeći iz područja Šurmanci.



Požarište su posjetili načelnik Općije Čapljina Smiljan Vidić, premijer HNK-a Nevenko Herceg i zapovjednik Civilne zaštitite HNK-a Eugen Ćubela kao i ekipa Anadolu Agency (AA).



Iako je na terenu stanje dramatično, te se vatreni plamen spustio gotovo do obiteljskih kuća, Ćubela ističe da je vatra pod kontrolom.



"Vatrogasci pale kontra vatre zbog vjetra, a i Oružane snage BiH su u pripravnosti", kazao je zapovjednik Civilne zaštite HNK-a Eugen Ćubela za Anadolu Agency (AA).



On ističe da će vatrogasci požar držati pod kontrolom do djelovanja helikoptera OS.



Brigadni general Oružanih snaga BiH Ivica Jerkić ističe da će dva helikoptera oružanih snaga na području Hercegovine djelovati dok god to bude potrebno.



"Jutros su dva helikoptera za 4 i pol sata djelovanja od 6:30 do 11 sati izbacila 120 tona vode. Sad su na odmoru, a poslijepodne će opet djelovati. Imamo odobrenje od Predsjedništva preko Ministarstva odbrane da djelujemo i djelovat ćemo dok bude trebalo", kazao je brigadni general Jerkić za AA na požarištu u Dretelju.



U ovome trenutku, kako Jerkić ističe, 80 vojnika je raspoređenih u Hercegovini od čega je 30 u Berkovićima, u Čapljini 35 u Međugorju 15, a od Bileće do Livna 100 u pripravnosti.



Na požarištu u Dretelju čestitke za efikasno djelovanje i uložene napore Oružanim snagama BiH i vatrogasnim postrojbama izrazio je i premijer HNK Nevenko Herceg.



On je iskazao zabrinutost zbog stanje u HNK i brojnih požara kojih je kako je naglasio registrirano oko 2.000 u ovoj sezoni, te iskazao potrebu za nabavkom manje letjelice koja bi mogla brzo djelovati prije nego vatra uzme maha.



"Planiramo nabaviti Air Tractor koji bi zadovoljio potrebe ne samo HNK nego i čitave Hercegovine", kazao je Herceg. Ako sredstava za ove potrebe ne budu dovoljna iz proračuna HNK kako je naglasio tražit će se pomoć s viših razina vlasti.



Načelnik Općine Čapljina Smiljan Vidić je pozvao sve relevantne ustanove i institucije da ozbiljno pristupe problemu pojavljivanja požara koji su kako tvrdi on djelo ljudskog faktora.



"Uvjeren sam da su požari podmetnuti i molim sve one koji vide mogućnost nastanka požara da po prijave vatrogascima i policiji", poručio je Vidić s požarišta u Dretelju kod Čapljine.





