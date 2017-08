O Starom mostu su ispjevane mnoge pjesme prepune najsnažnijih emocija, a slikari su ga često koristili kao omiljeni i inspirativni motiv zbog smionog vitkog luka, skladnih vizura i upečatljive elegancije. Na njemu su mladi parovi zakazivali ljubavne sastanke boraveći dugo u njegovom kamenom zagrljaju.

Foto: 24sata.info

Prije par dana most i svi koji su se tog trenutka našli na njemu, postali su svjedokom događaja koji budi emocije. Iz Vašingtona je u Mostar doputovala mlada Lea Marić (1994.) sa svojom majkom kako bi sa rodbinom proslavila svoj 23. rođendan. Lein mladić Vuk Kesić (1993.), koji takođe živi u Vašingtonu je u dogovoru sa Leinom majkom, ali bez znanja Lee, takođe doputovao u Mostar sa ciljem da je zaprosi. I dok je Lea u krugu svoje najuže rodbine prelazila Stari most, na njegom samom hrbatu iznenada se nenajavljeno pojavio njen mladić Vuk Kesić.



Oduševljenju nije bilo kraja, ali mladić je brzo reagovao. Kleknuo je pred Leu, pružio joj prsten i zaprosio je toplim riječima u kojima je dominirala njegova odlučnost da će joj biti vjeran.



"Oduševljena sam i prepuna emocija, a posebno mi je drago što se sve desilo na Starom mostu, veličanstvenoj građevini koja predstavlja pravo umjetničko djelo graditelja. Poštujem tradiciju. Vuk je zvao mog dedu mr. Danila Marića koji je poznat kao plodan književnik, moju baku i druge članove porodice kako bih od njih dobila blagoslov. Sve je ovo kao lijep san i pamtiću ovaj dan cijelog života", uzbuđeno je govorila Lea Marić.



Vuk Kesić nije krio emocije i ostvario mu se dugogodišnji san-da se sve desi u Mostaru na Starom mostu.



"Stari most je smbol vještine, umješnosti, elegancije, jednostavnosti a sve su to odlike koje želim da krase naš budući zajednički život. Ovaj most je mjesto spajanja nacija, religija, jezika i svih drugih izmišljenih i nevažnih različitosti i podjela. Posebno mi je drago što su u meni prestale živjeti slike porušenog mosta jer je od sada za mene njegovo glavno značenje – ljubav", ubjedljivo je iznosio svoje emocije zaručnik Vuk.



Akcentirao je da je mjesto čina zaruke određeno time što je Mostar i Stari most prostor gdje je Lea odrasla i čiju kulturu nosi u sebi.



"Na meni je bilo samo da pratim te znake i kleknem pred Leu u pravom trenutku na pravom jestu. Tome treba dodati činjenicu da smo za njen rođendan zajedno sa cijelom porodicom u njenom gradu", kazao je Vuk.



I dok je čin zaruke na Starom mostu ceremonijalno trajao nekoliko minuta na mostu se skupio veliki broj stranaca koji su sa svojim foto aparatima ovjekovječili ovaj zaista nesvakidašnji događaj.



"Ja sam zaista jako vezana za Mostar jer mi je porodica iz ovog lijepog grada koji predastavlja biser u regionu. Uvijek se u mislima vraćam Mostaru kad sam u Sjedinjenim američkim državanama. Naročito romantično mi je bilo to što se zaruka desila na moj rođendan. taj slatki osječaj neprocjenjivo je najljepši poklon koji bi ikad mogla zamisliti. Kad sam poslije tog čina ponovo prelazila preko Starog mosta sva sam se naježila od sreće. Nisam razumjela šta on govori prilikom zaruke jer su mi potekle suze i bila sam u šoku. Tek kad je kleknuo shvatila sam o čemu je zapravi riječ. Pitala sam sebe da li je ovo stvarnost ili pravi san. Nikad do tada nisam bila sretnija u životu", dodala je Lea.



I dok su budući mladenci u ljubavnom zagrljaju uživali u zaruci iznad njih je dron sa kemerom sve bilježio ostavljajući dragocjeni video zapis kao dokument o novom vremenu koje je za njih počelo da traje.

(24sata.info)