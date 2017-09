Jučer je u Mostaru u prisustvu rodbine, prijatelja i brojnih Mostaraca, na Gradskom goblju Sutina obavljen posljednji ispraćaj Radmila-Brace Andrića, nekadašnjeg gradonačelnika Mostara. U prigodnom govoru od Brace Andrića oprostio se i direktor Centra za mir Safet Oručević.

Oručevićev govor prenosimo u cijelosti:



Uvažena porodico Andrić,



dragi prijatelji okupljeni danas oko našeg Brace,



Sa tugom i ponosom ispraćamo jednog velikog Mostarca. Ispraćamo ga tamo gdje se, u Mostaru, nikad ne umire. U svijet naših nezaboravnih sugrađana.



U ovim danima smo čuli i čitali mnogo o časnom životnom putu našeg Brace.



Ja ću govoriti i svjedočiti o onim teškim danima kada se vratio u svoj Mostar. O onome što smo radili ,osjećali i donedavno pričali.



Braca je bio jako ponosan što se u teškim vremenima vratio da pomogne svom gradu. Osjećao je tu obavezu i kao bivši gradonačelnik, a više kao veliki čovjek i patriota. Jako sretan, jer smo ga svi prihvatili raširenih ruku. Braca je svojim povratkom ulio nadu brojnim sunarodnjacima, svojim poštovaocima i pokazao svojim časnim primjerom svim građanima kako se za svoj grad vrijedi nastaviti boriti.



Bez razmišljanja je stao na našu Listu građana za jedinstven Mostar, koja je tada okupila sve snage bez obzira na političko opredjeljenje, i koja je većinom glasova, uz ogromnu pomoć protjeranih Mostaraca, pobijedila u svom gradu.



Naš Braca pripada onima koji su u tim godinama prepoznali vapaj, ali i nadu koja je zračila iz Mostara. Cijeneći ljude koji su ga odbranili, svoje je znanje i iskustvo, u svom punom kapacitetu, stavio na raspolaganje svom gradu. Rame uz rame sa svima nama, sa velikanom Milanom i gromadom od Jole, više ništa nije bilo isto. Padale su teške prepreke pred nama, jedna po jedna. Ideja zajedničkog i multietničkog grada je preživjela i odolijevala svim radikalizmima oko nas. Bio je ponosan što su poraženi oni koji su željeli da živimo u dva geta.



Nije teško zamisliti, pričali smo, šta bi bilo da je u tadašnjem istočnom Mostaru, izmrcvarenom, ogorčenom i napaćenom dijelu grada, nastala politika osvete i mržnje, za što je bilo puno opravdanja. Danas bi ovaj grad bio evropska Gaza, neprekidni izvor sukoba i rata, grad sa zidovima i dva geta ,u kojima bi svi izgubili sve, bez obzira koje su nacionalnosti. A, naš Mostar bio bi zauvijek mrtav grad.



Znali smo da ideja multietničkog Mostara jeste preživjela, i da nije još potpuno zaživjela, ali je grad ipak dobio svoju novu šansu. Bio je ponosan što smo uspjeli da se izdignemo iznad mržnje i što nismo pustili zaboravu sve ovo zlo koje nam se desilo.



Bio je stalno ljut što svi procesi idu sporo, ali i zadovoljan što su se građani izdigli iznad retrogradne politike i što se vraćaju sve one pokidane veze, što se ljudi druže i poštuju u svakom dijelu ovoga grada.



U ta teška vremena, često smo sjedili, pričali, planirali, savjetovali se, sanjali naglas svoje snove o našem Mostaru. Bivali smo i sretni i tužni, nerijetko i zbunjeni zadatkom koji je stajao pred nama. Kako povratiti sliku i život Mostara, sve iz početka. Baš sve iz početka.... Sve sa jedne spržene ruševine koju su upoređivali sa Hirošimom.



Kako vratiti sve mostarske simbole, vratiti Velež kad nijednu kopačku, a kamoli stadion nismo imali, vratiti Univerzitet bez ijedne zgrade, izboriti se da možemo hodati svojim gradom, vratiti ljude u stanove, graditi kuće za sve građane koji su protjerani iz cijele Hercegovine, a koji su jedini slobodan zrak imali u tadašnjem getu istočnom Mostaru, u sprženom gradu bez struje, bez vode, bez ičega što liči na grad. Bukvalno, bez ikakvih uslova za život.



Trebali smo ponovo izgraditi sve Mujagino, Bracino, Avdino, Jovino, Vladino i brojnih gradonačelnika koji su gradili ovaj grad, vratiti sve mostove, pa i Hajrudinov veličanstveni Stari most . I pored tog zadatka, morali smo tražiti odgovore za obnovu suživota, pa i praviti bolne dogovore sa onima koji su napravili zločin nad gradom. I uspijevali smo, jer smo sve radili zajednički, kao jedan tim.



Ogromna je lista boraca tog vremana koji su se borili za obnovu i pomirenje našeg Mostara, a sa nama plejada brojnih stranih prijatelja koji su nam pomagali da uspijemo. I to su naši Mimari Mostara..



Posebno je važno osvrnuti se na jednu časnu dužnost, na koju sam ga prije mnogo godina predložio. Predsjednik odbora za obnovu Partizanskog groblja. Dužan sam da svjedočim njegovoj velikoj brizi i u posljednjim danima zivota. Samo nekoliko dana prije nego što je prestalo da kuca njegovo srce, Ale, Serđo i Sejo su bili kod Brace i razgovarali na temu ponovne obnove Partizanskog groblja. Tražio je od Centra za mir da se uključi i pomogne u organizaciji njegove ponovne sanacije i zaštite. Želio je da ovaj nacionalni spomenik ponovo zasija svojim starim sjajem. Dali smo riječ i prijedloge sa kojima se lično složio. Taj dan nam je poslao dio dokumentacije, a još ranije je u Centru pohranio neke svoje rukopise, koje ćemo, u nekoj ozbiljnoj formi, učiniti dostupnim javnosti. Kao našem, od danas, vječnom Počasnom predsjedniku Odbora, ostalo nam je taj posao i završiti. Svi zajedno.



I konačno jednog dana, za deceniju ili dvije, Mostar će izgledati kao da rata nikad nije bilo.



Naše generacije odlaze, a dolaze nove, kojima smo dužni i hoćemo ostaviti sjećanje na sve heroje Mostara koji su ga branili, spasili, izgradili, o njemu brinuli, u njemu ljude mirili.



Ostavićemo sjećanja na sve one koji su život, i srce, i dušu dali svome gradu.



Zato ćeš živjeti vječno dragi naš druže Braca, to si zaradio svojim životom.



Ovakvi Mostarci se ispraćaju i suzama i aplauzom.



Hvala ti, i slava ti.







