Presijecanjem vrpce predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u Mostaru je večeras svečano otvorio pučku kuhinju posvećene fra. Didaku Buntiću i studentsku menzu sazidane u sklopu franjevačkog kompleksa DOMPES za studente i osobe slabe imovinske moći.

Foto: Klix.ba

Plenković je kazao kako je veoma značajno da se ovaj objekt otvara baš večeras u Mostaru, kad se ujedno obilježava 100. godišnjica spašavanja više od 12.000 gladne djece iz Hercegovine, koje je fra Didak Buntić odvodeći u Slavoniju spasio od smrti.



„Ovaj dom je na tragu dobrote i temeljne kršćanske ideje fra. Difaka Buntića. Ljudska solidarnost i ljubav ključ su našeg djelovanja bilo ono svjetovno, duhovno, akademsko, gospodarsko ili u bilo kojem drugom kontekstu. Zato poruka ovoga doma za sve studente koji su slabijih materijalnih mogućnosti ponovno ponavlja tu temeljnu ideju i to temeljno načelo. Vlada Republike Hrvatske je saveznik BiH i svaki put kad to može podržat će sve inicijative, osobito one koje vode očuvanju identiteta i ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH“, kazao je Plenković prilikom svečanosti.



Pučku kuhinju posvećenu fra Didaku Buntiću i studentsku menzu blagoslovio je nadbiskup monsinjor Luigi Pezzuto, apostolski nuncij u BiH.



„Ova kuća je plod mira i zajedništva u zaustavljanju odljeva mladih. A za zaustavljanje odljeva mladih još se nije ovdje našao način“, kazao je apostolski nuncij u BiH te pozvao sve koji su u mogućnosti da poduzmu sve kako bi mladima u BiH osigurali ostanak i opstanak.



Studentski doma i pučka kuhinja Dompes u Mostaru su na nekadašnjoj crti razgraničenja sagradili franjevci pod vodstvom fra Ike Skoke, a vrata će kako je kazao Skoko ovoga centra biti otvorena onima u potrebi.



„Dompes je višenamjenski kompleks u kojem će biti smješteni studentski dom za studente slabijeg imovinskog stanja, pučka kuhinja i Međunarodni centar za dijalog. Riječ je o projektu mostarskih franjevaca sagrađen novcima preko 4.000 donatora”, kazao je Skoko navodeći kako je Vlada Republike Hrvatske najveći donator. Također je izrazio nadu da će ovaj dom u cijelosti biti završen u što skorije vrijeme.



„Završeno je 75 posto projekta. Do sada smo prikupili i utrošili oko tri milijuna maraka. U potpunosti smo završili pučku kuhinju, hol i studentsku menzu“, rekao je fra Iko.



Centar za dijalog, kako je naglasio otvorit će se ožujku sljedeće godine, a prve studente u sobe bi mogli primiti već do Božića, ako se nastavi ovim tempom i s donacijama i sa izgradnjom.



Inače, Dompes se nalazi u neposrednoj blizini crkve Sv. Petra i Pavla u Mostaru, a moći će primiti oko 150 studenata. Studenti će imati sve potrebne uvjete za život i studiranje. Pučka kuhinja za beskućnike nosi, pak, naziv po fra Didaku Buntiću koji je prije 100 godina spasio tisuće hercegovačke djece od gladi prebacivši ih u Slavoniju.



Važan segment Dompesa je i Međunarodni centar za dijalog, budući mostarski franjevci već godinama grade iznimno dobre međureligijske odnose s predstavnicima Islamske zajednice i Srpske pravoslavne crkve. U tom pogledu, unatoč svim ratnim razaranjima kako objekata tako i društava, Mostar je danas jedan od rijetkih istinskih multireligijskih centara ne samo u BiH nego i u široj regiji.



Cijeli kompleks je površine oko pet tisuća metara četvornih, na šest etaža od podruma, prizemlja, četiri kata do mansarde. Na svakom katu bit će po jedna soba prilagođena studentima s poteškoćama u kretanju.





(AA)