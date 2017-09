Drugo izdanje mostarskog Street Arts Festivala i programa StreetArTura urbane intervencije koji će trajati sve do 10. listopada 2017. godine večeras je svečano otvoreno u Galeriji Soba u zapuštenom objektu nekadašnje vojarne na Konaku s ciljem skretanja pažnje na potrebe urbane intervencije za ljepše životno okruženje kroz uličnu umjetnost.

Dino Primorac iz organizacijskog odbora ovogodišnjeg festivala ističe kako je sretan da se ovaj festival u Mostaru održava drugu godinu zaredom, jer, kako je naglasio, ulična umjetnosti, direktno utječe na svijest ljudi i šalje jasne poruke o potrebi urbane intervencije za ljepšim životnim okruženjem.



"Odlučili smo se za ovaj prostor zato što je napušten, a ima dosta potencijala za neke ustanove, lijepu bašticu i finu energiju. Uostalom, žalosno je da ovakav prostor propada kad se može iskoristiti na neki lijep način", kaže Primorac za Anadolu Agency (AA).



On ističe da ovogodišnji festival u gradu na Neretvi donosi bogat program koji će objediniti oslikavanje murala, izložbe, performanse i radionice, ali i povezati afirmirane i neafirmirane mlade umjetnike.



Festival je domaćin umjetniku Semiru Avdiću iz Sarajeva koji se predstavio izložbom kolaža "Abolition of Logic" i koji je, unatoč prvom gostovanju u Mostaru, pokazao oduševljenje galerijom u napuštenom objektu nekadašnje vojarne na Konaku.



"Prostor je jedinstven i ovakav tip radova se savršeno uklapa, jer je undergraund, na kraju krajeva, odiše jednom slikom nekog viđenja stvari koje u današnjem konzervativnom društvu i nisu baš prihvatljive. Poruka ovih radova jeste da malo-pomalo otvaramo naše umove i ne postoje tabu teme o kojima ne trebamo šutjeti, nego zaista pokazati što sve možemo učiniti", kazao je Avdić za Anadolu Agency (AA).



Iako je izlagao u raznim krajevima BiH i u inozemstvu, kako samostalno tako i u grupnim izložbama, večerašnje gostovanje u Mostaru ocijenio je iznimnim, osobito zbog simbolike i prostora koji odiše potencijalom da bude jedno lijepo mjesto grada na Neretvi.



Projekt menadžer festivala Marina Đapić ističe kako je Street art urbane intervencije dio programa ovogodišnjeg manifestacije, koja je od protekle godine poprimila veće razmjere.



"Prošle godine smo također, na neki način, obilježili festival izložbama i sličnim programima. Ove godine smo to ponovno učinili tako što smo proširili cijelu priču na festival, jer je, uz potporu SAD-a, u BiH, Agencija lokalne demokracije Mostar pomogla kao i Vijeće mladih Grada Mostara uz mnogobrojne prijatelje i partnere. Tako da ćemo ugostiti umjetnike iz Berlina, našeg grada i drugih gradova BiH kao i SAD-a", kaže Đapić.



Pored otvorene izložbe, kako naglašava, počinje i oslikavanje grada u dijelovima Tekije gdje rade umjetnici iz Berlina i po prvi put donose svojim muralima Street art umjetnost u taj dio grada.



Tijekom ovogodišnje Festivala, kako je istakla, oslikavat će se i zgrada u Vukovarskoj ulici kroz brojne druge površine kao i djelovanje u galeriji Soba na Konaku, gdje će se održavati brojne izložbe umjetnika afirmiranih i neafirmiranih uz druženje i pozitivnu energiju donijeti u srce Hercegovine.



"Cilj je da se umrežimo i razmijenimo iskustva", poručila je Đapić iz Mostara, koji je do 10. rujna službeno grad ulične umjetnosti.





