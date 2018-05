Vladika Grigorije u intervju za Nedeljnik govorio je o odlasku u Njemačku, o svom odnosu sa Aleksandrom Vučićem, o tome kako je devedesetih organizovao studentske proteste, kako je izgradio političku nezavisnost Eparhije zahumsko-hercegovačke, u kakvom stanju ostavlja ratom podjeljenu Hercegovinu, o književnosti, fudbalu…

„Kada se, posljednjeg dana saborskog zasjedanja, raspravljalo o sudbini Eparhije frankfurtske i sve Njemačke, između ostalog, postavilo se i pitanje ko bi mogao da se prihvati tog zaduženja i sjedne na tamošnji episkopski tron. Budući da do rješenja, ni posle višečasovne rasprave, nismo uspjeli da dođemo, vladika budimljansko-nikšićki Joanikije predložio je da ja preuzmem tu obavezu i odgovornost, obrazlažući taj svoj predlog činjenicom da u obavljanju arhijerejske dužnosti imam višedecenijsko iskustvo, ali da isto tako, zbog svojih godina, imam i dovoljno energije i entuzijazma da se posvetim novoj misiji“, ispričao je za novi broj Nedeljnika vladika Grigorije, u prvom intervjuu koji je dao posle iznenadne odluke na proteklom Saboru da napusti mjesto episkopa zahumsko-hercegovačkog i „preseli“ se u Frankfurt.



„Vladičin predlog mi se učinio smislenim. Moja jedina molba bila je ta da novog zahumsko-hercegovačkog vladiku biraju među hercegovačkim monasima koji poznaju tamošnji narod i prilike. Predložio sam oca Dimitrija koji je istinski monah i isposnik, molitvenik i smirenouman čovek.



O tome sam odavno razmišljao. Imao sam na umu da novi hercegovački vladika ne mora biti vičan biznisu i politici. Jer mnogo toga je izgrađeno, a eparhija je ekonomski stabilna i nezavisna, pa je samim tim i politički nezavisna. Novi episkop ima mogućnost da radi ono što najbolje zna – da se moli Bogu i propovjeda. To je bila moja vizija.“



Vladika Grigorije je rekao da odlazak u Njemačku doživljava kao „još jednu misiju te, u izvjesnom smislu, i izazov, a sa svješću da je i jedno i drugo moguće samo uz Božju pomoć“.



„Veoma je važno za svakog čovjeka to idenje napred, u susret novim obavezama, dužnostima, odgovornostima te izazovima koje život pred nas postavlja. Statičnost već sama po sebi nije dobra i ponekad su promjene nužne kako bismo se trgli i pomjerili iz životne zaparloženosti i prividne sigurnosti na koju smo navikli“, rekao je on između ostalog.



Govoreći o Eparhiji zahumsko-hercegovačkoj rekao je da se njegov posljednji zadatak u Hercegovini ticao izgradnje, tj. obnove Hrama Svete Trojice u Mostaru, a uporedo i obnove života u Mostaru. “Mostar je bio i ostao moje Kosovo. Nikad nisam pomislio da nas je malo, da nemamo šanse i sl. Uvijek sam hodao Mostarom kao da šetam sa hiljadama postradalih, s onima koji su taj grad proslavili, s umjetnicima, s trgovcima, radnicima, junacima. Čini mi se i da sam bio sam (a nisam), ne bih se ni za tren uplašio, niti bih pomislio ili priznao da Mostar nije moj jednako kao i svh drugih ljudi koji u njemu žive. Vjerujte, kada bi se neko trudio i hiljadama godina- ne može nas izbrisati iz Mostara. Tamošnji saborni hram je bio svojevemeno najveći pravoslavni na Balkanu i jedan od simbola Mostara, po kojem je ovaj grad, pored Starog mosta bio prepoznatljiv. Izgradnja hrama se, Božjom milošu, privodi kraju i, premda se to neće desiti prije mog odlaska iz Zahumsko-hercegovačke eparahije, ispunjava me radošću činjenica da je trenutak završteka izgradnje Sabornog hrama u Mostaru veoma blizu. Do jeseni će biti završeni građevnski radovi. Ovo je još jedna prilika da se zahvalim Bogu i divnim ljudima koji su nam pomogli i još uvijek nam pomažu. Kada je riječ o drugim gradovima Eparhije zahumsko-hercegovačke: Trebinje je postalo mjesto susreta i radosti, Dubrovnik mjesto pomirenja i dijaloga, Nevesinje je, zahvaljujući djelovanju naše eparhije, dobilo, između ostalog bolnicu, u kojoj rade vrhunski stručnjaci i u kojoj se liječe građani iz cijele bivše SFRJ. U Ljubinju, Berkovićima, Bileći, Gacku obnovljeni su stari ili podignuti novi hramovi, a crkve su žive pune naroda“, kaže vladika Grigorije.







