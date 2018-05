Klanjanje akšam-namaza i zajednički iftar na platou ispod Starog mosta u Mostaru, koji su organizirali Općina Bursa iz Republike Turske, Mostar Yunus Emre institut i Unija studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" večeras je okupio oko 700 postača.

Foto: AA

Direktor Mostar Yunus Emre instituta Yunus Dilber ističe kako je ovo prvi put da Opština Bursa u gradu na Neretvi organizira iftar te se nada da će to postati tradicija.



Opština Bursa je, kako ističe, htjela da ove godine napravi veliki iftar u Bosni i Hercegovini i odlučila se to napraviti u Mostaru, ispod Staroga mosta, a organizaciji su se pridružili Mostar Yunus Emre institut i Unija studenata Univerziteta "Džemal Bijedić".



"Ovo je večeras nešto posebno i nadam se da će se pretvoriti u neku vrstu tradicije jer ovo je za Opštinu Bursa jedan u nizu iftara koje oni organiziraju u većim gradovima na području Balkana. Za večeras smo pripremili oko 700 iftara. Iako smo planirali 600, taj broj smo povećali“, kazao je Dilber, zadovoljan velikim okupljanjem postača ispod Starog mosta.



Iako je on iz Republike Turske, kako naglašava, zadnjih 13 godina provodi svaki ramazan van Republike Turske, ali nakon brojnih putovanja, Bosna i Hercegovina mu je, kaže, posebna jer je u njoj ramazani pravi ramazani.



"Ovdje se osjeti taj duh i nigdje se ne osjećam kao kod kuće, jedino u Bosni i Hercegovini“, kazao je Dilber, dijeleći radost iftara s postačima u gradu na Neretvi.



Da je iftar ispod Starog mosta poseban smatra i generalni sekretar Opštine Bursa iz Republike Turske Ismail Yilmaz, navodeći kako je večerašnje druženje dio godišnjeg plana Opštine Bursa u sklopu posjeta Balkanu.



"Bursa je poznata po tome što je primila puno izbjeglica s područja Balkana za vrijeme Prvog svjetskog rata i odlučili smo da i u njihovo ime, a i u ime njihovog bratstva priredimo ovakve iftare", ističe Yilmaz.



Prije Mostara, kako naglašava, za braću muslimane su priredili iftare u Grčkoj, na Kosovo, u Makedoniji i Bugarskoj.



"Moram napomenuti da u Opštini Bursa ima ogroman broj ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine i mi znamo da oni dijele posebne veze s Bosnom i Hercegovinom te da ova zemlja ima posebno mjesto u njihovim srcima. Zbog toga smo htjeli da podsjetimo i ljude u BiH i ljude u Bursi na bratstvo koje postoji kao i kulturološke, historijske i tradicionalne veze koje dijele", kaže Yilmaz.



Zbog toga je cilj, kako naglašava, kulturne manifestacije sistematizirati te uz koordinaciju s ljudima koji su u BiH praviti zajedničke aktivnosti.



"Razlog zbog kojeg smo to napravili u ramazanu je to što ramazan u srcu svakog muslimana simbolizira nešto posebno i on uvijek podsjeća na zajedništvo i na dijeljenje za vrijeme iftara, što smo i željeli podijeliti s narodom Mostara", kaže Yilmaz.



Naglasio je da Opština Bursa ima posebnu odgovornost spram svoje države, ali i generalno historije Balkana, jer je Bursa osnivački grad osmanskog carstva, a prvi sultan koji je krenuo prema Balkanu je krenuo baš iz Burse.



"Na ovaj način se želi podsjetiti da se svi nalazimo u istom području svijeta te asocirati na zajedništvo što nosimo u svome srcu i na što želimo pozvati sve skupa", zaključio je Yilmaz.





(AA)