Detaljno je očišćeno 50 tramvaja Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj - GRAS" čime je okončana prva faza čišćenja vozila gradskog saobraćaja, nakon čega će biti očišćeni autobusi i minibusevi, ali i trolejbusi.

Foto: FENA

Kako je danas istaknuto, građani često nesavjesno postupaju prema imovini ovog preduzeća zbog čega su iz GRAS-a pozvali na podizanje svijesti da se tramvaji ne šaraju te da se vodi računa o higijeni u vozilima javnog gradskog prijevoza.



Prinudni upravitelj GRAS-a kojeg je imenovala Vlada Kantona Sarajevo Haris Gušić pojasnio je da je najviše trebalo vremena bilo potrebno da se očiste tramvaji, a po istom principu bit će očišćena i ostala vozila, najavljujući da će se taj posao raditi redovno.



Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo istaknuo je da bi u narednih dvadesetak dana trebao biti predstavljen sanacioni plan za ovo preduzeće te će se nakon toga znati više detalja kako napraviti reorganizaciju GRAS-a, u šta ministar više vjeruje nego u stečaj.



- Na početku mandata GRAS je imao 1.800 uposlenika, a sada ih je 1.400. Ovo preduzeće daleko bolje funkcionira s tim brojem ljudi - kazao je ministar, izražavajući očekivanje da će prinudni upravitelj pokrenuti sve aktivnosti da bi se utvrdila odgovornost ljudi koji su doprinijeli višemilionskim gubicima preduzeća u posljednjih 11 godina.



Sve to trebalo se, tvrdi ministar, uraditi i ranije, ali s dosadašnjom kompliciranom upravljačkom strukturom to nije bilo moguće, dodajući da se javni gradski prijevoz mora unapređivati i modernizirati, iako svi procesi idu vrlo sporo.



Pozvao je danas građane da kupuju karte u javnom gradskom prijevozu jer se školarci i penzioneri besplatno prevoze, ali je i najavio poskupljenje cijena karata.



U krugu preduzeća danas je predstavljan i novooslikani tramvaj na kojem se građani Bosne i Hercegovine pozivaju da koriste i kupuju domaće proizvode, a sve s ciljem poboljšanja sveukupnog ekonomskog stanja u zemlji.



Predsjednik Udruženja "Kupujmo i koristimo domaće-kvalitetno proizvedeno u BiH" Admir Kapo podvukao je da su u Udruženju spremni surađivati sa svim preduzećima uključujući i GRAS za koji je kazao da je firma koja mora "ozdraviti".



Tramvaj je brendiran u okviru ovogodišnje kampanje Udruženja pod sloganom "Made in BiH".

(FENA)