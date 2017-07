Ugodna ljetna temperatura od oko 26 stepeni Celzijusa danas je na ulice izmamila brojne Sarajlije, ali i nemali broj domaćih i stranih turista, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Dok su Sarajlije uglavnom predah nalazile u ponudi brojnih ugostiteljskih objekata, turisti su se uglavnom mogli sresti u šetnji i razgledavanju kulturno-hitorijskih spomenika.



Mnogo je onih koji su se odlučili da probaju neko tradicionalno bosansko jelo ili poslasticu.



Toplo i uglavnom sunčano vrijeme i sutra se očekuje u glavnom gradu BiH.



Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH najavili su da će se jutarnje temperature drugog dana vikenda kretati od 11 do 16, na jugu od 17 do 21, a dnevne od 23 do 28, na jugu od 28 do 32 stepeni.



Prvog radnog dana naredne sedmice u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima kiša u većem dijelu BiH, osim na jugu Hercegovine i u Posavini. U ostatku dana lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 21, a dnevne od 19 do 25, na jugu od 25 do 30 stepeni.



U utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 9 do 15, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 28 do 32 stepena.



Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost očekuje se i u srijedu. Prema kraju dana u zapadu Bosne je moguć pljusak kiše. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 25 do 30, na jugu od 30 do 34 stepena.



(aa)