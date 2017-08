Privremeni upravitelj Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća GRAS Haris Gušić smatra da su mjere za sanaciju i reorganizaciju preduzeća koje je predložila Skupština KS dobre i očekuje pozitivne rezultete.

Arhiv / 24sata.info

On je na konferenciji za medije u petak naglasio da neće biti otpuštanja radnika, ali da oni koji su stekli uvjete za penziju, oko 100 radnika, bit će dobro ispraćeni, jer će Vlada KS osigurati šest miliona KM za penzije i program zbrinjavanja radnika.



Gušić je podsjetio da se još uvijek radi na programu elektronske naplate karata, ali se također radi i na optimizaciji linija, jer kako je naveo, postoje linije koje se dupliraju, bespotrebno.



Naglasio je da će karta za "komercijalu" koštati dvije KM , a da će komercijalne linije od Dobrinje do Baščaršije biti dodijeljene GRAS-u, dodavši "da ne smeta ni Centrotrans ukoliko prilagodi cijenu karata". Kontinuirano će, kako je rečeno, i u ostatku tarifnog sistema cijene karata biti usklađene.



Trenutni broj GRAS-ovih vozila pokriva 60 posto saobraćaja, a Gušić je najavio nabavku još 30 autobusa, te naglasio da će raspisati konkurs za prijem 30 novih radnika. Kako kaže, najviše fali šofera, a šansu želi dati mladim ljudima.



Također će se angažirati više u segmentu naplate karata. Smatra da mjesečna karta od 53 KM nije veliki iznos, te da će svi uposleni u kantonalnim institucijama po zakonu dobijati mjesečnu kartu, a ne novac.



Kao najvažnije, Gušić je kazao da nema kašnjenja ni u preduzeću GRAS. Svi uposlenici su dobili elektronske kartice koje evidentiraju dolaske i odlaske, a kada se uspostavi jedinstven softverski sistem, koji će obuhvatiti sve aktuelne softvere "koji imaju problem komunikacije između sebe" i uposlenicima će biti olakšan pristup informacijama.



Vlada KS će za investiciona ulaganja u GRAS-u iz budžeta za 2018. godinu izdvojiti 20 miliona KM. Privremene mjere koje je Skupština KS usvojila trebale bi za 90 dana donijeti neke dobre rezultate, ali, ukoliko se to ne desi, kako je i premijer KS Elmedin Konaković kazao, GRAS ide u stečaj.



U preduzeću GRAS višemilionski dugovi su godinama akumulirani, a samo Federalnoj poreznoj upravi GRAS duguje više od 129 miliona KM.



(FENA)