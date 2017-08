Bosanskohercegovačka prijestolnica Sarajevo posljednjih godina jedna je od omiljenih destinacija turistima iz različitih dijelova svijeta. Tako na sarajevskim ulicama, radnjama i objektima mogu susresti turisti iz BiH susjednih zemalja, ali i iz drugih dijelova svijeta Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Španije, Češke Republike, Velike Britanije, Italije, Njemačke, arapskih zemalja... , javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

I danas kao i u prethodnom periodu sarajevska Ferhadija preplavljena je brojnim kako domaćim tako i stranim turistima. Ni temperature koje se posljednjih sedmica penju i do 40 stepeni Celzijusa ne sprečavaju ljude da uživaju u sarajevskim delicijama, ali i obilasku stare jezgre grada.



Tako je danas. Unatoč temperaturi od 34 stepena, koliko je zabilježeno u 14 sati, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH), građani šetaju ali i uživaju u šetnji i prvom danu vikenda.



Bašte lokalnih objekata su pune građana koji spas pronalaze u nekim osvježavajućim pićima. Vrijeme slično današnjem, kako navode iz FHMZBiH, očekuje se i u narednim danima pa možemo očekivati da će i broj turista biti na istom ili sličnom nivou.



I drugog dana vikenda očekuje se sunčano i vruće vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima, u većem dijelu Bosne, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na istoku i sjeveroistoku Hercegovini, poslije podne, je moguć pljusak kiše. U Bosni je moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra, intenzivnijim padavinama i gradom. Jutarnje temperature od 18 do 24, na jugu od 24 do 28, a dnevne od 33 do 39, na jugu i sjeveru lokalno do 42 stepena Celzijusa.



Prvog radnog dana se očekuju nešto niže temperature. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro, a u ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U jutarnjim satima slaba kiša ili pljuskovi su mogući u Bosni. Poslije podne pljusak kiše se očekuje na jugozapadu Bosne, na istoku i sjeveroistoku Hercegovine. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu od 22 do 26, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 32 do 38 stepeni.



I u utorak i srijedu očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U utorak poslije podne u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć pljusak praćen grmljavinom. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 29 do 34, na jugu od 34 do 39 stepeni.



U srijedu također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu od 22 do 28, a dnevne od 31 do 37, na jugu do 40 stepeni Celzijusa.



(AA)