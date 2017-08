Na nekoliko stranica napisano dopunjeno izdanje turističkog "Vodiča kroz Sarajevo" autora Lejle i Adisa Tanovića, koji su ovo štivo uz pažljivo birane fotografije pisali kao da "za ruku" kroz Sarajevo vode posjetitelje ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine, predstavljen je večeras u ambijentu Zemaljskog muzeja BiH.

Kako su kazali, napisali su ga dvojezično na bosanskom i engleskom jeziku, a namijenjen je strancima da bi na najbolji način upoznali ovaj čarobni grad koji baštini dugogodišnju historiju isprepletenu brojnim kulturama, ali i bh. građanima koji na taj način mogu bolje upoznati svoje kulturno naslijeđe.



Koautorica Lejla Tanović raznoliko kulturno naslijeđe Sarajeva nazvala je njegovim istinskim blagom i duhom jer je to grad za nju veći i od Jeruzalema, budući da se ovdje stoljećima njeguje tolerancija među različitim kulturama, kao i kultura suživota.



To je, kaže, reurs za razvoj kulturnog turizma, ali pri tome fokus nije samo na dalekim vremenima od prahistorije i 2.400 godine prije nove ere, nego i na onom što je danas Sarajevo.



Govoreći o prvim nalazištima života ovdje prisjetila se butmirske kulture rasprostranjene na području oko donjeg i srednjeg toka rijeke Bosne koja predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih grupa iz mlađeg neolitskog perioda u Evropi, preko kasne antike, do osmanskog i austrougarskog perioda.



O razlozima zbog kojih su se odlučili na ovakav poduhvat govorio je autor vodiča Adis Tanović koji je uradio i grafički dizajn, kazavši da su on i njegova supruga Lejla obišli na stotine gradova i počeli pisati vodiče kako bi turistima olakšali putovanje kroz te gradove.



Nakon što je Lejla Tanović upisala doktorat na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu odlučili su baviti se Bosnom i Hercegovinom i pisati o njenim ljepotama.



Promotor vodiča Midhat Kasap iznio je podatak da je prvi vodič o Sarajevu napisan prije stotinu godina, ali je napomenuo da su turisti ovaj grad počeli obilaziti i još mnogo ranije. O njemu su, dodaje, pisali putopisci te iako se čini da je o tom gradu sve rečeno uvijek i iznova ima se šta dodati.



Govorio je i o predanosti autora u stvaranju njihovih dijela posebno ističući da Adis Tanović pomno bira fotografije kojima će ukrasiti napisano, te da po nekoliko sati čeka pravi trenutak za najbolji snimak određenog mjesta.



Budući da će se 27. septembra u Dohi obilježiti Svjetski dan turizma izrazio je nadu da će se na tom mjestu govoriti i o Sarajevu, gradu kojeg zasigurno vrijedi posjetiti i gradu u kojem se ima šta vidjeti.



- Sarajevo bilježi značajan porast broja stranih turista, a ovaj vodič povest će ih za ruku od ulice do ulice, od kuće do kuće, od znamenitosti do znamenitosti, od vjerskog objekta do arheološkog nalazišta - zaključio je Kasap.



Ovaj vodič već danas je moguće kupiti na svim kontinentima, a autori kažu da su veoma zadovoljni brojem prodatih primjeraka, najavljujući brojne promocije u evropskim gradovima.





