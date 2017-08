Klinički centar Univerziteta u Sarajevu istakao je u saopćenju da je pravni zastupnik bivšeg šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju Ismeta Gavrankapetanovića, advokat Senad Pećanin potvrdio konstataciju KCUS-a da je nekompetentan da analizira rad trenutnog menadžmenta, kao i postupke koji se provode prilikom imenovanja novog šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS.

- Pećanin bi kao advokat trebao znati da KCUS ima svoje procedure i protokole koji se moraju poštovati, a to podrazumijeva i popis imovine ove zdravstvene ustanove - ističu u saopćenju te dodaju da advokat Pećanin ne zna ni na kojoj klinici radi njegov klijent.



Također navode da njegov klijent nije dr. Kapetanović nego dr. Gavrankapetanović koji je obnašao funkciju šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju od 1. oktobra 1998. do 11. juna 2017. godine, te da ima obavezu predati dokumentaciju u vezi rada ove Klinike, kao i dokument o primopredaji Klinike prije 19. godina kojeg nema u evidenciji KCUS, kada je on preuzimao poziciju šefa Klinike, saopćeno je iz KCUS-a.





(FENA)