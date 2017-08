U organizaciji Međunarodnog centra za mir danas je u Sarajevu, s početkom u 12 sati, održan skup osude terorizma u Barceloni.

Foto: Avaz

“Musica per la pau e la memoria – Za nevine žrtve terorizma u Barceloni – NO PASARAN” , naziv je događaja kojim je odata počast nevinim žrtvama terorizma u Barceloni.



Nakon terorističkog napada u Barceloni predsjednik Međunarodnog centra za mir Ibrahim Spahić, uputio je porodicama ubijenih iskreno saučešće i izraze podrške za oporavak ranjenih, osudivši svaki oblik terorizma, nasilja i napada na nevine civile, prenosi Avaz.



- U Barceloni se, u vrijeme opsade Sarajeva, tačno u podne, na La Rambli svirao Vedranov Albinonijev Adagio. Bila je to "musica per la pau e la memoria" za nevine žrtve terora nad gradom i njegovim građanima - podsjetio je Spahić.



U terorističkom napadu u Barceloni u petak navečer ubijeno 14, a povrijeđeno više od 100 ljudi, kada je terorista kombijem ušao u pješačku zonu na popularnoj šetnici La Rambli i skoro 500 metara gazio sve pred sobom.





