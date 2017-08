Na mezarju Memorijalnog centra Kovači u Sarajevu danas su se okupili članovi porodice, prijatelji i saborci Ramiza Salčina, komandanta Teritorijalne odbrane Novi Grad, kako bi obilježili 25. godišnjicu od njegove pogibije.

Ono što su svi prisutni istakli jeste činjenica da se niko od zvaničnika Općine Novi Grad, Grada Sarajevo ili Kantona Sarajevo nije pojavio na Salčinovom mezaru i barem položio cvijeće.



Mirza Salčin, sin jednog od najvećih heroja odbrane Sarajeva, na 25. godišnjicu pogibije Ramiza izrazio je žaljene što se lika i djela njegovog oca sjete samo porodica i prijatelji.



“Svake godine se sjećamo mog oca, jer hvala Bogu živi smo. Imamo i fondaciju, koja je osnovana, upravo da se ne zaboravi, jer evo vidimo da neki nisu u stanju doći ni Fatihu proučiti. Oca se najviše sjećam po herojstvu. Najupečatljivije od svega mi je što ga niko ne vidi i niko ne vodi računa o tim njegovim djelima i njegovom liku, koji je bio. To je žalosno“, kaže Mirza Salčin i dodaje:



“Sada je bio turnir u malom nogometu i niko se nije odazvao, a svima smo pozive poslali. Niko nije došao, kažu ne hodaju po turnirima. Nije to turnir promocije nečega, nego turnir lika i djela heroja ovog grada, ali to smo mi.“



Dodao je da je nemoguće ukratko ispričati priču o njegovom ocu, ali da bi film koji će uskoro biti prikazan na Televiziji Sarajevo mogao puno toga reći.



“Film je kratak 13 minuta, ali iz njega se mogu naučiti neke stvari o tim herojima ko su bili i šta su doprinijeli. Prije svega koliko su doprinijeli, jer svi su nešto doprinijeli, ali ovdje se radi o čovjeku koji je na kraju dao život, a do tada sve što je mogao uložio je u temelje i u ovu državu“, zaključio je Mirza Salčin.



Ramiz Salčin rođen je 13. maja 1954. godine u selu Gornji Igri kod Gacka. Odigrao je važnu ulogu u organizaciji odbrane na prostoru sarajevske općine Novi Grad. Poginuo je 22. augusta 1992. godine u naselju Saraj polje od snajperskog hica sa neprijateljskog položaja u Nedžarićima.



