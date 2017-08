Nakon brojnih žalbi građana Kantona Sarajevo oglasili su se iz Vodovoda i kanalizacije poručivši da je stanje posljednjih dana veoma otežano, posebno na području Novog Grada i Novog Sarajeva, ali da će nastojati održati uredno vodosnabdijevanje za dane Kurban-bajrama.

Arhiv / 24sata.info

Večeras će obaranje pritiska početi već u 22 sata, a iz ViK-a kažu da tim potezom žele rezervoare "što više revitalizovati i dopuniti kako bi u toku sutrašnjeg dana imali koliko-toliko uredno vodosnabdijevanje".



Dodajući da potpune stabilizacije stanja nema bez obilnijih padavina, ističu i potrebu za manjom potrošnjom vode i apeluju na sve potrošače da vodu koriste što racionalnije i da je ne rasipaju.



"Veliki sušni period i visoke temperature su smanjile izdašnost izvorišta i raspoložive količine vode svaki dan su sve manje. Ukupne nedostajuće količine vode u ovom trenutku iznose oko 65 l/s tj. 56 hiljada kubika dnevno. Situacija sa podzemnom akumulacijom vode je gora nego 2015. godine gdje smo imali prisutnu svakodnevnu redukciju vode u terminu od 12 do 15 sati. Međutim, puštanjem u rad nova tri bunara ovu situaciju smo izbjegli", istaknuto je u popodnevnom saopćenju za javnost.



Dalje navode da je pravac Mojmilo smanjen za 335 l/s te da postoji problem sa bunarima za pravac Bačevo (Konaci), gdje je jedan sasvim isključen zbog nedostatka vode i prema pravcu Bačevo imaju manje 210 l/s.



"Izvorište Mošćanica u svom punom kapacitetu isporučuje 100 l/s, a danas ona bilježi protok od 46 l/s kao i vrelo Hrasnica koje je kapaciteta 65 l/s danas ono isporučuje 20 l /s. Sve su ovo nedostajuće količine vode koje su se distribuirale prema rezervoarima u KS. S obzirom da danas VIK bilježi rekordnu potrošnju vode gdje su odlazi s pojedinih rezervoara udvostručili, stanje vodosnabdijevanja je poremećeno u nekim dijelovima grada. Upravo zbog navedenih razloga prisiljeni smo da period noćnog obaranja pritiska pomjerimo na 23 do 6 sati narednog dana", kažu iz ViK-a i kao primjer trenutnog stanja navode rezervoar Mojmilo čiji je kapacitet 20 hiljada kubika tj. nivoa vode u rezervoaru pet metara, a on u jutarnjim satima ne bude pun, već njegov nivo doseže maksimalnih tri metra.



Napominju da su radovi na više lokacija u KS na popravci kvarova intenzivirani kako bi sačuvali što više pitke vode, međutim da je i veliki broj kvarova na koje ekipe KJKP ViK ne mogu stići pa mole potrošače za razumijevanje.

(Klix)