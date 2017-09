U Sarajevu se održava jubilarni, deseti biciklistički događaj "Giro di Sarajevo" koji je ove godine pod motom "Za BAJKovito Sarajevo" okupio više od 2.500 biciklista.

Foto: AA

Organizovanjem centralnog biciklističkog događaja u Bosni i Hercegovini, Udruženje Giro di Sarajevo istovremeno obilježava i deceniju borbe za prava biciklista u Sarajevu.



Utrka Giro di Sarajevo, nastala je upravo iz potrebe da se vlastima skrene pažnja na silne infrastukturne probleme s kojima se biciklisti suočavaju.



"Ako uzmemo u obzir da je prije deset godina kada smo krenuli, na prvom Giru bilo 750 učesnika, a ove godine očekujemo između 2.500 i tri 3.000 učesnika, te da do prije deset godina nismo imali nijedan metar biciklističke staze, a sad se općine već spajaju biciklističkim stazama, da smo projektovali biciklističke parkinge po cijelom Sarajevu i u ostalim gradovima BiH - to govori koliko napredujemo i koliko radimo na promjeni zakona koji nisu adekvatno napisani prema biciklistima kao ravnopravnim učesnicima u saobraćaju", izjavio je za AA Emir Hulusić ispred udruženja Giro di Sarajevo.



U proteklih deset godina, broj biciklista u Sarajevu se uvećao u toj mjeri da sada ta zajednica broji na desetine hiljada aktivnih biciklista koji bicikl koriste svakodnevno, kao rekreaciju, ali i alternativno sredstvo prijevoza.



Međutim, problemi s kojima se suočavaju biciklisti u Sarajevu ne jenjavaju, jer kako kažu iz ovog udruženja, vlast ne prati razvoj urbanog biciklizma na adekvatan način.



“Zakon (o uređenju saobraćaja u Kantonu Sarajevo), nije bio adekvatno napisan, pa smo mi urgirali. Oni su rekli da biciklisti moraju voziti desnom stranom saobraćajnice u slučaju da nije iscrtana biciklistička staza na trotorau. Ako uzmete da je u Sarajevu desna strana rezervisana za tramvaj, to predstavlja veliki problem za bicikliste, jer mogu da upadnu u tramvajske šine. Tražili smo da se napravi izmjena. Da se pomjeri taj dio staze i da se za sve nove staze koje se projektuju u gradu Sarajevu i KS, moraju biti odmah projektovane i biciklističke staze", rekao je Hulusić.



Podsjetio je da je prvih nekoliko Gira održano pod motom "Hoćemo staze - svoje staze", a koji je, nakon što su biciklisti bh. prijestolnice dobili određene staze, promijenjen u "Za BAJKovito Sarajevo". To je, prema riječima Husića, sinonim za ono što biciklisti žele, a to je da Sarajevo bude evropski grad kada je riječ o urbanom biciklizmu.



"Urbani biciklizam u Sarajevu je u konstantnoj ekspanziji. Svaki dan imamo sve više učesnika u saobraćaju. Mi pokušavamo da napravimo tu sinhronizaciju između vozača motornih vozila, pješaka i biciklista, da svako zna svoja prava i da svi budemo ravnopravni", poručio je Hulusić.



Na kraju je kazao da događaji poput ovog ne promovišu samo biciklizam već i zdrav načina života te sklapanje prijateljstava.



Biciklistička ruta od Dobrinje krenula je ka Vijećnici, preko Marijin Dvora, a potom ruta biciklista završava na Vilsonovom šetalištu gdje će biti upriličena zabava, te dodjela nagrada.



Zbog bezbjednog prolaska kolone biciklista u okviru održavanja tradicionalnog biciklističkog događaja Giro di Sarajevo 2017, u pojedinim sarajevskim ulicama došlo je do privremene potpune obustave saobraćaja.





(AA)