Okruglim stolom na temu "Devet heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata", devet komandanata koji su odlikovani Ordenom heroja odbrambeno - oslobodilačkog rata "1992-1995", završava se manifestacija "Odbrana Bosne i Hercegovine – Igman 2017", koja se tradicionalno organizuje u znak sjećanja na šehide i poginule borce, ali i sve one koji su branili BiH od agresora.

Foto: Anadolija

Sjećanje na heroje odbrambeno - oslobodilačkog rata započelo je polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na šehidskom mezarju Kovači, a počast šehidima i poginulim borcima Armije RBiH odali su brojni zvaničnici na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou.



Okruglom stolu u amfiteatru objekta Memorijalnog centra "Kovači" prisustvovali su zamjenici predsjedavajućeg Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović i Safet Softić, potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo, načelnik sarajevske Općine Centar Nedžad Ajnadžić, članovi porodica šehida i poginulih boraca, ratni i vojni inalidi, komandanti i brojni građani.



Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u vladi FBiH Salko Bukvarević u ovodnom govoru kazao je da se održavanjem manifestacija poput ovih prezentuje istina o odbrani BiH i čuvaju od zaborava heroji odbrambeno-oslobodilačkog rata.



"Manifestacija Odbrana BiH – Igman 2017 imala je za cilj da okupi patriote BiH, da pošaljemo još jednom poruku da mi nismo željeli rat, da je izvedena brutalna agresija na državu BiH da su njeni najbolji sinovi stali u odbranu BiH i da su dali svoje živote. Ovom manifestacijom smo željeli još jednom poslati poruku da je naša krajnja zadaća da čuvamo sjećanje na naše šehide i poginule borce, ali i sa ovog mjesta pošaljemo poruku da su patrioti BiH i dalje u onim linijama, strojevima koji čuvaju suverenitet, integritet države BiH i da ova zemlja koja je natopljena šehidskom krvlju podjednako pripada svakom njenom građaninu na cijeloj teritoriji BiH. To je ključni razlog zbog čega je nemoguća podjela ove države", rekao je Bukvarecić.



Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo istakao je da ovom manifestacijom žele podsjetiti na značaj, ulogu Armije RBiH i historijske činjenice.



Kako je kazao, danas se mnogi pojedinačno, saborci, komandanti koji su bili rame uz rame borcima, žele prisjetiti narodnih heroja "koji su pečat hrabrosti Armije RBiH iz svih krajeva BiH".



"Obilaskom mezarja, učenjem fatihe, promovisanjem kaside koji se odnose na heroje želimo da pokažemo da to herojstvo nikada ne umire, i da heroji BiH nikada neće umrijeti", rekao je Fišo.



U okviru okruglog stola kroz izlaganje učesnika biće predstavljeni životi devet heroja i to u dva segmenta – njihov život do prije rata i njihovi doprinosi do njihove pogibije, a također biće izvedena pretpremijera kaside "Devet heroja oslobodilačkog rata".



"Nažalost u BiH imamo devet ljudi , devet imena i prezimena koji su dobili najveće ratno priznanje i odlikovanje heroji oslobodilačkog rata ali još uvijek je vrlo mali broj ljudi koji ih zna nabrojati. Ova manifestacija treba prvenstveno da posluži na podsjećanje da ih ne bacimo u zaborav i da se buduće generacije podsjete i njihovih likova, imena a prvenstveno njihovog djela, jer njihovo djelo je ono što svi danas živimo , a to je država BiH. Bez njihovog doprinosa ne bi bilo sigurno Bosne i Hercegovine", rekao je Šerif Patković , predsjednik Koordinacije boračkih udruženja FBiH i organizacionog odbora okruglog stola.



Izet Nanić, Safet Hadžić, Mehdin Hodžić, Midhad Hujdur Hujka, Hajrudin Mešić, Safet Zajko, Enver Šehović, Adil Bešić i Nesib Malkić su pripadnici Armije RBiH kojima je posthumno dodijeljeno najveće ratno priznanje, Narodni heroj oslobodilačkog rata.



Ovogodišnja, 17. po redu, tradicionalna manifestacija "Odbrana BiH – Igman 2017" imala je za cilj da okupi preživjele učesnike odbrane naše države iz svih njenih krajeva koji će evocirati uspomene i sjećanja na teške godine borbe naših naroda te upoznati mlade generacije sa značajem herojske borbe u sudbonosnim danima odbrane kako Igmana tako i glavnog grada i države Bosne i Hercegovine.





(AA)