Sarajevskom Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću GRAS danas je uručena donacija od 15 autobusa, poklon grada Istanbula Kantonu Sarajevo.

Foto: Anadolija

Svečanoj promociji prisustvovali su ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc, član Skupštine Grada Istanbula Ismail Hakki Turunc i zamjenik generalnog direktora Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA) Birol Cetin.



Ambasador Koc izjavio je kako će Turska uvijek biti garant prosperiteta BiH.



"Uvijek navodimo da smo mi garant mira, razvoja, dobrobiti i prosperiteta u BiH", rekao je Koc.



Podsjetio je na nedavnu radnu posjetu predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana BiH navodeći da se na najvišem nivou raspravljalo o ekonomskim i društvenim pitanjima.



"Iako je posjeta bila jednodnevna, prilikom iste se došlo do velikih rezultata, odnosno raspravljana su bitna pitanja na ekonomskom i društvenom aspektu, pogotovo pitanje projekta izgradnje autoputa Sarajevo - Beograd", rekao je Koc, zahvalivši bh. tijelima koja su dala podršku prilikom posjete turskog predsjednika.



Prema riječima v.d. generalnog direktora GRAS-a Avde Vatrića, današnja donacija autobusa će pomoći u poboljšanju funkcionisanja javnog prevoza u Sarajevu.



"Čim se obave registracije, administrativni dio vezan za Ministarstvo unutrašnjih poslova, autobusi će odmah izaći na linije i biti na usluzi građanima. Gradski saobraćaj trebao bi da optimalno ima oko 85 autobusa na linijama. Sa ovih 15 autobusa bit će umnogome poboljšan gradski saobraćaj", pojasnio je Vatrić.



Izrazio je nadu da će broj vozila GRAS-a i dalje rasti.



"Bit će pokrivene sve linije sa redovima vožnje. Mreža linija će biti potpuno pokrivena", kazao je Vatrić.



Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Mujo Fišo podsjetio je da je od 2014. godine, sa današnjom donacijom, donirano 60 autobusa.



"Ovim autobusima će autobuski saobraćaj ponovo biti u 100-postotnom kapacitetu. Uveliko će doprinijeti građanima KS-a i bez obzira što je donacija i što su dijelom polovni autobusi, oni su remontovani i potpuno ispravni i mogu biti u punoj funkciji", istakao je Fišo.



Kako je kazao, svi autobusi imaju i platformu za invalide.



Član Skupštine Grada Istanbula Ismail Hakki Turunc rekao je da je pratio sve projekte koji su implementirani u Sarajevu, odnosno u BiH.



"Od samog početka projekta vezanog za autobuse lično sam bio uključen. Ranije je bilo donirano 45 autobusa, a sa ovih 15 dobijamo cifru od 60 autobusa", pojasnio je Turunc.



Podsjetio je da su do sada donirali autobuse svim područjima koja zatraže pomoć, poput Gvineje i Liberije.



"Najviše autobusa donirali smo Sarajevu. Implementirali smo i dosta drugih projekata na nivou KS-a i u zemlji. Ovakva vrsta odnosa će biti nastavljena i dalje", dodao je Turunc.



Zamjenik generalnog direktora TIKA-e za ovu regiju Birol Cetin podsjetio je da je do sada ostvareno mnogo projekata među kojima je i podrška kada je u pitanju sanacija vodovodne mreže u Sarajevu.



"Već dugo se pruža podrška kada je javni prevoz u pitanju. Prva primopredaja izvršena je 2014. godine. Sa današnjih 15 autobusa, to će biti 60 doniranih autobusa. Oni će biti isporučeni sa svim rezervnim dijelovima. Mi smo bili zaduženi za samu isporuku autobusa", pojasnio je Cetin.





(AA)