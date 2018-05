U jezgru općine Stari Grad u Sarajevu, instalirana je otvorena bežična internet (Wi-Fi) mreža kojoj će moći pristupiti svi građani i turisti.

Foto: AA

Otvorena Wi-Fi mreža "Općina Stari Grad Free WiFi" pokriva prostor od Baščaršijskog trga do Katedrale kroz glavne šetnice, ulice Sarači i Ferhadija.



To je rezultat postavljanja novih internetskih antena u blizini Katedrale i Sebilja, koje su u mnogome pojačali i poboljšali signal i brzinu mreže.



"Boravak stranih gostiju će sada biti itekako poboljšan, a poznato je da neka mnogo veća i poznatija turistička središta ne nude svojim gostima ovu mogućnost, već to rade ugostiteljski objekti, što se naravno plaća", kazali su u Sektoru za informacione sisteme Općine Stari Grad.



Signal i brzina su, dodaju, vrhunske kvalitete i mreža može prihvatiti veliki broj korisnika u isto vrijeme.



U planu je postavljanje antena i na drugim lokacijama u starogradskom jezgru.





(AA)