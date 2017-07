Neformalna grupa "Mame grada Zenice“ te porodilje iz tog grada održale su mirni protest ispred Gradske uprave Grada Zenice tražeći bolja prava, te povećanje dječijeg doplatka.

Foto: AA

Oko trideset porodilja koje su se okupile ispred Gradske uprave tražilo je i razgovor sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem.



Sabina Dolić, članica neformalne grupe "Porodilje i majke ZDK“ rekla je kako kasne porodiljske naknade, te da je dječiji doplatak "srezan“ na 11 KM mjesečno.



"Nama je muka od svega, porodiljsko nije na vrijeme, doplatak je sveden na 11 KM, a najveći smo grad u kantonu sa najmanjim primanjima. Izašli smo da vidimo hoće li nam gradonačelnik pomoći, kao što je obećao, da će našoj djeci biti bolje, a sve je gore i gore. Ministarstvo je ispoštovalo kada smo bile pred zgradom Vlade taj mjesec. Ali, porodiljska naknada sada ponovo kasni pet mjeseci. Svaka beba kada napuni pet ili šest mjeseci tek dobije prvu naknadu. Sa ovako niskom naknadom, većina nas čeka doplatak ili naknadu, s tim ne možete kupiti ni paket pelena, pa neka se pitaju zašto nam pada natalitet, zašto nema djece“, rekla je Dolić.



Gradonačelnik Grada Zenice, Fuad Kasumović obratio se prisutnim porodiljama, a okupljenim predstavnicima medija rekao je kako su ove naknade nadležnost kantona, a ne Gradske uprave, koja jedino vrši transfer novca sa svog računa na pojedinačne račune.



"Ovo što primaju porodilje u cijeloj BiH, a pogotovo u Zenici je sramno, ispod svakog nivoa dostojanstva. Borimo se za državu, za natalitet, a daju 11 KM. Njih je neko greškom ovdje poslao jer Gradska uprava nema nikakvu nadležnost nad ovom kategorijom stanovništva, to rješava kanton i Federacija BiH. Jedina primjedba na Gradsku upravu je bila da naknada kasni četiri ili pet dana na račune. Možda je bio vikend, ali ja obećavam da će i to biti riješeno, jer Gradska uprava vrši samo transfer, kada kanton uplati", rekao je Kasumović.



Naime, istakao je Kasumović, Gradska uprava to dalje prebacuje na pojedinačne račune.



"Obećamo sam ih podržati u borbi za njihova prava, a ponavljam da je sramno da dobijaju 11 KM doplatka. To je nadležnost Federacije i kantona, koji trebaju napraviti uštede na svojim plaćama i mnogo čemu kako bi ovoj kategoriji stanovništa bilo bolje“, rekao je Kasumović.



Danijela Čurić, jedna od porodilja rekla je kako je žalosno da su se porodilje morale ovako okupiti da traže svoja osnovna prava.



"Žalosno je da smo se morali okupiti na ovakav način da tražimo svoja neka osnovna prava. Što se tiče tih 11 KM, to je za nezaposlene porodilje, a za uposlene porodilje, kao što sam ja, naknada kasni po pet mjeseci. Kanton nas dovede u situaciju da moramo dići kredit da možemo taj vakuum od četiri-pet mjeseci izdržati. Porodilje u Tešnju, Maglaju i drugim mjestima sve naknade dobiju mnogo ranije nego mi, a sedam dana je za Zenicu ogromno, a u tih sedam dana da neka majka nema novac da kupi osnovno poput pelena je ogromno. Gradonačelnik je rekao popraviti daj dio što uplaćuje grad, a nama preostaje da idemo pred kanton i borimo se za naša prava“, rekla je Čurić.



Porodilje su nakon razgovora sa gradonačelnikom ispred Gradske uprave napravile mirnu šetnju pored zgrade Vlade ZDK-a nakon čega je mirno okupljanje i završeno.





(AA)