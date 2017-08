Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević obišao je sa saradnicima gradilište na regionalnom putu R473 Nemila – Bistričak – Teslić, koji je tokom poplava 2014. godine zbog nanosa materijala bio prekinut.

Sanacija klizišta i puta traje već više od 30 dana, a Galijašević je naglasio kako je vrijednost radova između 300 i 400 hiljada KM.



„Došli smo s namjerom da vidimo šta je urađeno na sanaciji puta koji je stradao 2014. godine. Mi smo sagledali to, ova ulaganja koja su bila planirana su uspješno realizovana i razgovarali smo o planovima za dalje. Nalazimo se na lokaciji Ograjine, jedno klizište koje je izazvalo velike probleme za nekoliko porodica koje tu žive, to je pravac prema Tesliću, i mi smo zbog potrebe ŠPD-a za eksploataciju šume i potrebe tih porodica angažovali oko 300 do 400 hiljada KM za sanaciju klizišta“, rekao je Galijašević.



Džavid Aličić, direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite, rekao je kako je zbog specifičnosti poslova angažovana služba za zaštitu od ruševina.



„Zbog opasnosti i složenosti poslova koje je trebalo uraditi, zbog odrona na ovom prostoru, a na zahtjev Kantonalne direkcije za ceste, angažirana je naredbom kantonalnog štaba naša služba za zaštitu od ruševina s obzirom da u ovom procesu imamo i miniranje. Radovi gotovo da su u završnoj fazi i sama investicija će koštati preko 300.000 KM. S obzirom da je po procijenjenoj vrijednosti bilo oko 5.000 kubika stijenske mase te je procijenjeno da treba skinuti još oko 2.500 kubika sa visine radi bezbjednosti. Kantonalna uprava Civilne zaštite je iz sredstava za posebne namjene izdvojila sredstva za ovo, jer se radi o klizištu i procijenili smo da se trebamo uključiti da riješimo ovaj problem. Mi imamo u svim općinama u kojima su bile najveće devastacije još uvijek kritične tačke, općina Žepče, Zenica, dijelom Kakanj i općina Maglaj. Svake godine izdvajamo sredstva za sanaciju klizišta i sanaciju i uređenja korita rijeka i potoka koji bi mogli izazvati određene probleme, a u 2017. godini smo izdvojili oko 600.000 KM za te namjene“, rekao je Aličić.



Derviš Redžić, stanovnik Bistričaka, rekao je kako se na ovom području nalaze dvije farme pilića te je i zbog toga bila neophodna popravka puta.



"Imamo alternativni put kojim se može ići samo malim autom i traktorima, pa smo morali prebacivati i piliće dok se nije moglo proći. Nemamo drugog puta, ako ovo zatrpa, ostanemo zatvoreni, možemo jedino pješke ići. Voda je tada sve odnijela, kako će dalje biti, vidjet ćemo“, rekao je Redžić.



Iz Vlade ZDK saopćeno je da je u pripremi i tenderska dokumentacija za rekonstrukciju ceste u dužini od 800 metara te regulacije korita rijeke Bistričak u vrijednosti od 1.400.000 KM, za šta je Vlada ZDK obezbijedila polovinu sredstava, a radovi bi trebali početi ove jeseni.





