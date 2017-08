Biciklista Nedžad Agić krenut će na put biciklom iz Zenice do Dubrovnika u čast obilježavanja 828. godišnjice Povelje Kulina bana, kojom se regulišu prava dubrovačkih trgovaca koji su se kretali teritorijom tadašnje Bosne, te je ovo najstariji dokument pisan u Bosni i Hercegovini.

Foto: AA

Povelja Kulina bana pisana je 29. augusta 1189. godine na starobosanskom narodnom jeziku, a pisana je bosančicom. To je prvi bosanskohercegovački dokument upućen stranom vladaru, a potvrđuje državnost Bosne i Hercegovine u 12. stoljeću.



Agić (52) je na konferenciji za medije rekao kako će se na ovaj način obilježiti godišnjica Povelje Kulina bana te dokazati da je biciklizam u Bosni i Hercegovini, ipak, razvijen.



„Razlog je taj što želim da udahnem dah predaka, da vidim Povelju Kulina bana koja je ovjekovječila današnju modernu Bosnu i Hercegovinu, koja se nalazi u granicama koje su tu gdje jesu. Hoću i da se ekološki ponašamo, da ljudi u BiH vide i shvate da biciklizam kao jedan od najjednostavnijih vidova prevoza je i ekološki i prihvatljiv i on je u BiH i regiji razvijen, a to ću pokazati ovim putem do Dubrovnika. U okviru ovog putovanja ću sve bilježiti i te materijale prezentirati medijima i 'običnim' građanima koji su mi dali podršku. Državni arhiv Republike Hrvatske je institucija koja baštini istu historiju i ja im se zahvaljujem, mislim da ću biti jedini predstavnik Bosne i Hercegovine na obilježavanju godišnjice, a koja se zvanično obilježava u Republici Hrvatskoj. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini nam je također dalo podršku, dočekat će nas gradonačelnik grada Dubrovnika i drugi zvaničnici koji će zajedno sa nama obilježiti ovu 828. godišnjicu“, rekao je Agić.



Ahmed Hamzić, predstavnik KUD „Kula“ Gorica, koji su i suorganizatori ovog događaja, rekao je kako se na ovaj način već četiri godine zaredom obilježava godišnjica Povelje Kulina bana.



„Ove godine, po četvrti put, organizujemo ovakav način obilježavanja pisanja Povelje Kulina bana, a koja je napisana 1189. godine. Tom prilikom će naš prijatelj Nedžad putovati biciklom iz Zenice do Dubrovnika. Jedan od načina sjećanja je i obučavanje djece da pišu bosančicom, a radovi koje vidite su radovi djece iz prvog razreda. Nedžad će u Dubrovnik ponijeti i poklone, jednu knjigu o bosančici te povelju napisanu bosančicom“, rekao je Hamzić.



Halil Beganović nastavnik je u područnoj školi Mošćanica „Aleksa Šantić“ Perin Han te jedan od učitelja na kursu bosančice.



„Radio sam u saglasnosti sa upravom jedan kurs bosančice, s obzirom da se u petom razredu uči o srednjovjekovnoj povijesti naše domovine te se spominje bosančica, te smo u kontaktu sa udruženjem 'Kula' Gorica odlučili da napravimo kurs. Reakcije su prvi put bile polovične, ali nakon toga je uslijedila velika zainteresovanost. Imamo neke radove u kojima su djeca pisala neke poruke. Ideja je bila i da kada djeca nauče bosančicu, da napravimo jednu malu ekskurziju u Zgošću ili do Stoca kako bi djeca čitala epitafe sa stećaka“, rekao je Beganović te dodao kako je poznavanje bosančice temeljno, te da je dokaz pismenosti u Bosni i Hercegovini kada mnoge države Evrope nisu poznavale pismenost poput one u Bosni i Hercegovini.



Agić će put Dubrovnika krenuti u utorak ujutro, nakon čega će prisustvovati obilježavanju godišnjice Povelje Kulina bana, te će na putu od Zenice do Mostara, Neuma i konačno Dubrovnika preći oko 300 kilometara u jednom pravcu.





(AA)