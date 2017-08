U parku pored istočne tribine stadiona Bilino polje u Zenici, u organizaciji Foruma građana Zenice te BZK „Preporod“, uz prigodan program obilježena je 828. godišnjica Povelje Kulina bana, najstarijeg dokumenta pisanog u Bosni i Hercegovini.

Foto: AA

Tvrtko Mišanović, predsjednik Foruma građana Zenice, rekao je za Anadolu Agency (AA) kako se sjećanje na Kulina bana obilježava svake godine, dva puta godišnje na istom lokalitetu. Osim godišnjice Povelje Kulina bana, u parku kod stadiona Bilino polje obilježava se i godišnjica Bilinopoljske izjave, koja se dogodila 8. aprila 1203. godine upravo na ovom lokalitetu.



„Kao i svake godine, 29. augusta obilježavamo sjećanje na Kulina bana, na nastanak Povelje Kulina bana koja dokazuje dugogodišnju državotvornost Bosne i Hercegovine. To radimo ovaj put zajedno sa BZK 'Preporod' te se održava izložba radova sa likovne kolonije 'Stara Bosna', a tom prilikom izdan je i katalog radova. Drago mi je što je ovaj dan i kanton prepoznao, te se obilježava kao Dan Zeničko-dobojskog kantona, te svim građanima čestitam ovaj dan. Svake godine napravimo pomak, inovaciju, i ove godine smo napravili jedan suvenir, to je replika Povelje Kulina bana urađena u svili, praktično identične veličine kao i original i nadam se da će se taj suvenir naći na brojnim zidovima firmi, stanova, ali i škola. Svaki put imamo inicijative, kao inicijativa da se ovaj park zove Park Kulina bana, po našoj inicijativi bulevar ima ime Kulina bana te smo poslali inicijativu da jedan od tunela na zaobilaznici oko Zenice dobije ime Kulin ban“, rekao je Mišanović.



On je naglasio da je Povelja Kulina bana izuzetno bitan dokument, ali da se nažalost niti jedan od tri primjerka ove Povelje ne nalazi u BiH.



Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine ZDK, rekao je kako Povelja Kulina bana šalje poruke mira, tolerancije i prosperiteta.



„Ono što je važno naglasiti na ovom historijskom lokalitetu je da kroz sjećanje na bana Kulina, kroz sjećanje na najstariji pisani bosanskohercegovački dokument, Povelju Kulina bana, mi oživljavamo poruke koje nosi ova povelja, koje su i danas svevremenske, sveprisutne, aktuelne i civilizacijske. To su poruke mira, tolerancije, dobrosusjedskih odnosa, ekonomskog prosperiteta i neubičajeno je koristiti ove sintagme za jedan historijski dokument, ali su to i poruke borbe za pravnu državu, borbe protiv korupcije, osigurava se zaštita i sloboda kretanja, zaštita imovine, dobrosusjedskih ljudskih odnosa, i mislim da je danas mnogo važnije nego ikad ranije obnoviti i podsjetiti sve nas na ove poruke i ove vrijednosti koje su sadržane u dokumentu Povelja Kulina bana i državničkom vodstvu srednovjekovne bosanske države“, rekao je Duvnjak.



Mirsad Mujkić autor je replike Povelje Kulina bana na svili.



„Zadnje dvije godine, kako smo radili moji prijatelji i ja, htjeli smo da napravimo suvenir koji će približiti prekrasnu tehniku, jer su izvorne povelje pisane na ovčijoj koži, tintom od borovih šišarki i, nažalost, nakon 800 godina, kako kažu restauratori, bosančica blijedi brže nego gornji dio pisan na latinskom jeziku, obizrom da je latinski pisan strožije, i sporije, te je ostalo više tinte, dok je bosančica verzija brzopisa i ostalo je manje tinte, te atmosferske prilike su doprinijele da tinta prirodno propada. Bosančica i neki znakovi su skoro nevidljivi, ali zahvaljujući restauratorima, primjerci koji se čuvaju u Dubrovniku sačuvani su od daljeg propadanja“, rekao je Mujkić.



Amna Sofić, predsjednica BZK „Preporod“ Zenica, rekla je kako se likovna kolonija u znak sjećanja na Povelju Kulina bana svake godine održava na starom gradu Vranduku.



„Prije dva dana završili smo šestu likovnu koloniju, svake godine bude na starom gradu Vranduku, kao mjestu inspiracije naše historije, Vranduk se smatra kraljevskim gradom Ardubom i on je dosta romantičan i inspirativan. Učesnici su iz 'Preporoda' iz drugih gradova, te je u prethodnih pet učestovalo oko 50 umjetnika iz Travnika, Kalesije, Gračanice, Zenice, Zavidovića, Žepča, Konjica te smo prošle godine imali i umjetnika iz Dubrovnika. Cilj je da umjetnici prikažu našu historiju, jer 'Preporod' baštini našu kulturu i tradiciju, običaje“, rekla je Sofić.



Osim kulturno-umjetničkog programa, svi prisutni su imali priliku da čuju kako izvorno zvuči Povelja Kulina bana pisana bosančicom, te je uz malo napora moguće razumjeti tekst same Povelje i uvidjeti korijene bosanskog jezika.



Inicijativom Foruma građana, svaki prvi čas nove školske godine se iskoristi za kratko podsjećanje na Kulina bana u školama u Zeničko-dobojskom kantonu.



Povelja Kulina bana pisana je 29. 8. 1189. godine na starobosanskom narodnom jeziku, a pisana je bosančicom. To je prvi bosanskohercegovački dokument upućen stranom vladaru, a potvrđuje državnost Bosne i Hercegovine u 12. stoljeću.





(AA)