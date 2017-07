Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak sastao se danas sa bh. dobavljačima u Sarajevu, kazavši nakon sastanka da će Konzum ostati sa svojih 170 poslovnica koje su bile njihovom vlasništvu prije spajanja sa Mercatorom, a da će Mercator preuzeti 83 radnje te da će te dvije grupacije poslovati odvojeno.

Foto: 24sata.info

"Sve analize u ovih mjesec dana, koje smo uradili, su pokazale da je najbolja i najisplativija solucija da razdvojimo Mercator od Konzuma i da se vratimo na početnu tačku", kazao je Ramljak.



Prema njegovim riječima, to se kao najbolja solucija pokazalo i na današnjem sastanku sa dobavljačima.



"Vjerujem da ćemo povratiti njihovo povjerenje i da ćemo nastaviti sa poslovanjem. Isplate dobavljačima će biti već u septembru", istakao je Ramljak.



On je dodao i da neće biti naglog otpuštanja radnika te da u nekim radnjama postoji i manjak radne snage. Ipak kazao je da će se nakon smirivanja situacije u Konzumu ići u dokapitalizaciju te firme.



Direktor sarajevskog Milkosa Adin Fakić kazao je da u razgovorima sa Konzumom sve vrijeme imaju transparentan odnos.



"Mi kao dobavljač nismo sumnjali u to, a danas je potvrđeno da će Konzum prihvatiti sva potraživanja i da će ih isplatiti u određenom vremenskom periodu", kazao je.



U ovom slučaju Konzum u BiH je značajan radi očuvanja tržišta, pogotovo kada je riječ o kompanijama.

(klix)