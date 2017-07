Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je Srni da je kompanija za preradu boksita "Alumina" iz Zvornika jako bitna za RS, jer je vrijednost njene proizvodnje oko 200 miliona KM godišnje, od čega je od izvoza 180 miliona KM.

"Skoro sva proizvodnja je izvozno orijentisana, a `Alumina` je u ciklusu novih investicija, što povećava vrijednost proizvodnje i proizvoda", naglasio je Đokić.



On je istakao da je ovaj privredni subjekat značajan i za region, gdje posluje sa više kompanija i dodao da je zbog svega toga jako značajno da postoji dobra odluka koja "Aluminu" rasterećuje, jača povjerenje poslovnih partnera koji s njom rade i poslovnih banaka koje prate njen rad.



"U posljednje vrijeme je došlo do zastoja kod partnera i sumnje u to da je `Alumina` na putu da ostane stabilno preduzeće ili da će doći u određene teškoće. Sada čekamo i da se nadležni sud izjasni po pitanju zahtjeva koji se razmatra već duže vrijeme u pogledu priznavanja učešća nekih kompanija u kapitalu `Alumine`", rekao je Đokić.



Resorni ministar očekuje da će sud donijeti pravično rješenje i na taj način omogućiti da ovaj privredni subjekat krene normalnim putem poslovanja i razvoja.



On je istakao da je, prema svim pokazateljima, ovo izuzetno važan "zlatni period" poslovanja ovog privrednog giganta koji u budućnosti može ostvarivati izuzetno visoku dobit optimizacijom proizvodnih procesa.



Đokić je rekao da uprava "Alumine" radi na tome, ali i na razvoju novih proizvoda.



"Prelaskom sa metalurške na nemetarulšku granu proizvoda ostvarili smo, takođe, velike i kvalitetne rezultate i to je orijentacija koja dugoročno može ovo preduzeće da održi stabilnim, da bude `hraniteljica` Zvornika, ali i da doprinese ekonomskom razvoju RS", dodao je Đokić.

