Danas su u Mostaru, u sjedištu Javnog preduzeća Autoceste FBiH, otvorene pristigle ponude građevinskih firmi za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, poddionica Počitelj – Zvirovići.

Očekivala se zaoštrena konkurencija građevinskih firmi za ovaj posao vrijedan (okvirno) 200 miliona KM, no niko nije očekivao takav interes: prijavilo se naime čak deset firmi s pojedinačnom ili zajedničkom ponudom u okviru konzorcija. Dvije odvojene ponude pristigle su iz Kine i Turske a jedna iz BiH i Austrije, iz konzorcija Euro-asfalta i Strabaga.



Ponude su poslali: China Gezhouba Group Company Limited (Kina), Strabag AG i Euro-Asfalt d.o.o. (Austrija i BiH), Cengiz Insaat Sanayi i Ticaret A.S. (Turska), Fernas & Ozgun Insaat (Turska), te konzorcij Azvirt Limited Liability Company i Power Construction Corporation of China Ltd (Azerbejdžan i Kina).



Nakon otvaranja ponuda, tenderska komisija JP Autoceste FBiH će detaljno provjeriti prateću dokumentaciju, te potom izabrati izvođača radova s kojim će biti potpisan ugovor, najverovatnije u roku od dvadesetak dana, pod uvjetom da ne bude žalbi.



Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,75 km, a najznačajniji objekti na poddionici su most Počitelj (945 m), petlja sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama do regionalne ceste Buna – Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.



Procijenjena vrijednost radova iznosi 200 miliona KM, novac je već obezbijeđen iz kredita Evropske investicijske banke (EIB).



Prema nezvaničnim informacijama „Slobodne Bosne“ bitka će se voditi između dvije pristigle ponude koje ne izlaze iz okvira procijenjene vrijednosti radova. Riječ je o ponudi Kineza i Azerbejdžanaca iza kojih stoji hercegovačka građevinska firma Hering, te ponudi bosanskohercegovačkog i austrijskog konzorcija (Strabag AG i Euro – Asfalt).



Pobjednik međunarodnog tendera bit će objavljen do kraja sedmice a radovi na ovoj poddionici najvjerovatnije će početi krajem avgusta ove godine i trajat će narednih 30 mjeseci.



U video prilogu pogledajte vizuelizaciju poddionice Počitelj-Zvirovići.





(SB)