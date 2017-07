Situacija nije dramatična kao što je to bilo prije mjesec-dva kada je u pitanju Agrokor te da trenutno imaju jednu situaciju koju u ovom trenutku provode, a to je likvidacija Velproa, poručeno je danas u Sarajevu nakon sastanka povjerenika Vlade Republike Hrvatske za Agrokor Ante Ramljaka sa predstavnicima nadležnih državnih i entitetskih institucija, Agrokorovih kompanija u BiH.

Ramljak je izjavio da je danas prezentovao u detalje plan restruktuiranja Konzuma, koji sadrži ulazak Merkatora u vlasništvo svojih dućana.



„U 83 dućana ući će Merkator i rebrendirano će biti pod Merkatorom, a 176 dućana će ostati u Konzumovom vlasništvu. Razdvojit će se kompanija na dva formata, tako da ćemo na taj način vratiti i povjerenje kupaca koje je bilo izgubljeno obzirom da je promet u tim dućanima, koji su prije bili u Merkatorovom vlasništvu, a onda prešli na Konzum, promet značajno pao, tako da tu očekujemo jedan potencijal za rast“, izjavio je Ramljak.



Prema njegovim riječima, prezentiran je plan rekonstruisanja smanjenja troškova i da je u tom dijelu došlo do toga da se ne vidi više neki daljnji, značajniji pad troškova, pogotovo što se zaposlenih tiče.



„Imamo jednu situaciju koju u ovom trenutku provodimo, a to je likvidacija Velproa jer je sama firma bila jako veliki gubitaš. U tom dijelu će određeni broj ljudi biti zbrinut uz kompanije u sustavu Agrokora, a jedan određeni broj ljudi će prema zakonu dobiti otpremnine, tako da u tom dijelu bi to bio najznačajniji gubitak radnih mjesta", istakao je Ramljak.



Mišljenja je da su tu situaciju odveli u jednu stabilniju fazu u kojoj u budućnosti žele očekivati samo veći rast i poboljšanu situaciju.



Nakon sastanka ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović pojasnio je da su danas od rukovodstva Konzuma dobili informaciju da tekuće dugovanje Konzuma iznosi 63 miliona KM.



"Konzum je najvažniji dio. Par kompanija posluje sa dobiti, posebno mislim na Kiseljak i Ledo. Za Velpro ste čuli. Ovo je prilika da kažem da je u pitanju 161 čovjek. Od Ramljaka dobili smo uvjeravanje da će najveći dio ovih ljudi biti raspoređen u okviru Konzuma i Mercatora", kazao je ministar pojasnivši da će manji dio biti riješen na osnovu odlaska u penziju.



Istakao je da je to pitanje koje je na razmatranju u okviru čitavog ovog sistema.



"Velpro će biti likvidiran i to je vijest koju treba da znate. Što se tiče Mercatora i Konzuma, za razliku od razgovora od prije mjesec dana danas je potpuno jasno rečeno da se stvaraju dvije kompanije u okviru jednog vlasnika, Mercator koji bi preuzeo 83 objekta, a više od 170 ostaje u Konzumu. Praktično, vraćamo se na 2014. godinu", naglasio je Šarović.



Kako je kazao, Mercator preuzima samo svoje objekte koje je imao do fuzionisanja odnosno ulaženja u Agrokor, a Konzum bi od strane Agrokora bio podržan i bila bi izvršena dokapitalizacija tako da bi se stvorile dvije kompanije koje bi bile zdrave.



"Ovaj put dobili smo čvrsta uvjeravanja da bi se praktično na scenu vratio rebrendirani Mercator i Konzum koji bi bio dokapitolizovan", izjavio je Šarović.



Dobili su, prema njegovim riječima, uvjeravanja da nema namjere prodaje ni Konzuma ni Mercatora. Poručio je da situacija nije dramatična u toj mjeri kao što je to bilo prije mjesec-dva te dodao da je današnji sastanak jedan od najsadržajnijih i da se krajem augusta očekuje novi koji će biti ključna tačka za stvaranje nove kompanije unutar Agrokora - Mercator.



"Ključni trenutak je august i septembar ove godine. Očekuje se da se, sva pitanja u okviru Konzuma odnosno Merkatora završe do kraja augusta, septembar iskoristi za posebnu pomoć i marketing Merkatora, a da sav proces bude završen najdalje do kraja septembra odnosno 1. oktobra ove godine", naglasio je Šarović.



"Tražimo kolateral za naša potraživanja, za našu izloženost i plasmane. Ono što je nama bitno jeste osiguranje naše izloženosti. Zamolio bih da naše zahtjeve shvate ozbiljno, a projekat koji su oni ponudili mi u potpunosti podržavamo", pojasnio je kratko neke od zahtjeva Miljenko Crnjac, koji je na sastanku predstavljao proizvođače i dobavljače u BiH.



Mišljenja je da su institucije BiH ali i predstavnici Agrokora, Konzuma i Mercatora razumjeli šta oni traže i očekuju da će imati razumijevanja za njih.



Agrokorove kompanije-kćerke u BiH zapošljavaju oko 5.200 radnika, a najviše ih je u podružnici Konzuma, koja je u BiH registrovana kao samostalni pravni subjekt.





