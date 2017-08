"Hidrogradnja" nakon 20 godina prvi put pozitivno posluje - izjavio je na današnjoj konferenciji za medije stečajni upravnik ove firme Zijad Fazlagić.

Arhiv / 24sata.info

Fazlagić je naglasio da je "Hidrogradnja" u proteklih šest do sedam mjeseci uspjela konsolidovati, remontovati i modernizovati određene postojeće kapacitete, a za to je sve trebalo mnogo racionalizacije, što je rezultiralo pozitivnim poslovanjem firme.



Hidrogradnja je za šest mjeseci ostvarila prihode u visini 1.700.000 KM, a Fazlagić do kraja godine očekuje da će taj iznos biti između četiri i pet miliona.



U kompaniji je zaposleno više od stotinu radnika koji imaju redovna primanja i plaćene doprinose, a ukupni mjesečni prihodi "Hidrogradnje" se kreću oko 350.000 KM.



- Racionalizaciju smo uradili u svim profitnim centrima. U jednom profitnom centru umjesto 40 zaposlenih, za isti fizički obim proizvodnje radi pet zaposlenih, a prihod je gotovo 50.000 KM po zaposlenom radniku - rekao je Fazlagić.



Kompanija je otvorila i kamenolom ''Hadžići'' u koji bi trebalo uložiti oko 300.000 KM za modernizaciju sistema, koji bi nakon toga bio i veoma pouzdan.



- Trenutni kapacitet kamenolma je oko 500 tona kamena dnevno, a naš cilj je da taj kapacitet dignemo na 1.000 do 1.500 tona dnevno. U prethodne četiri godine grad se snabdijevao kamenom iz drugih kantona i iz RS-a, a kamenolom 'Hadžići' je izgradio pola Sarajeva - objašnjava stečajni upravnik "Hidrogradnje".



U revitalizaciju kapaciteta i modernizaciju kamenoloma ''Hadžići'', "Hidrogradnja" je do sada uložila oko 400.000 KM, a Fazlagić očekuje da će dodatnih 200 do 300 hiljada moći izdvojiti iz tekućih poslovanja. Remont bi trajao dva do tri mjeseca, a tender za izvođača radova je već raspisan.



Fazlagić dodaje da je stalna briga ove kompanije ''kako dalje''. "Hidrogradnja" ima velika potraživanja u Iraku i Libiji, gdje je potrebno ponovo registrovati firmu.



- U Libiji imamo ugovorenih 100 miliona KM posla. Bio sam u toj zemlji nedavno i Libijci očekuju da ćemo nastaviti s poslom kada steknemo uslove. Ako se to desi, moći ćemo servisirati i radnike na birou i obaveze prema tim radnicima. U suprotnom se to neće desiti jer je kompletna imovina "Hidrigradnje" pod hipotekom i ne postoji ništa što bismo mogli prodati - kaže Fazlagić.



Dodao je da veliki problem kompaniji predstavlja tridesetak milona maraka kamata prema Poreskoj upravi.



- To je strašno opterećenje i ako ne postignemo dogovor s Vladom da se to otpiše, agonija "Hidrogradnje" će trajati mnogo duže. Taj iznos je preveliko opterećenje za ovaj kolektiv u ovom momentu - zaključio je.



"Hidrogradnja" se nalazi u stečaju od oktobra 2016. godine. Potraživanja kompanije prma arapskim zemljama iznose više od 400 miliona dolara, a dugovanja prema povjeriocima su oko 70 miliona KM.



(FENA)