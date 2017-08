Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je da je moguće da BiH preduzme recipročne mjere kao odgovor na diskriminatorski pravilnik o fitosanitarnoj kontroli voća i povrća, koji je usvojila Hrvatska, suprotno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Foto: 24sata.info

Šarović je istakao da se mjere, koje bi mogla BiH da uvede, odnose na cjenovnik, te da će na tom planu sve biti dogovarano sa vlastima Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/. "Možemo da preduzmemo i mjere sveobuhvatne kontrole onoga što dolazi iz Hrvatske", rekao je Šarović za "Glas Srpske" i ocijenio da je pravilnik, kojim su Hrvati 22 puta povećali cijenu fitosanitarne kontrole pri uvozu voća i povrća, diskriminišući, jer se odnosi samo na zemlje koje nisu u EU.



On je naveo da očekuje od Evropske komisije da zatraži od Hrvatske da stavi van snage sporni pravilnik i dodao da je to evropsko tijelo već upoznato o problemima koje imaju vinari sa plasmanom proizvoda.



Šarović je dodao da su različiti cjenovnici fitosanitarne kontrole, te da problem sa Hrvatskom imaju i mljekari, kao i hrvatske firme koje su uvoznici njihovih proizvoda.



"Za hrvatske proizvode, koji takođe podliježu tržišnim standardima, cijena je od 10 do 15, a za naše od 200 do 270 eura. To nije u skladu ni sa trgovinskim principima", rekao je Šarović.



On je istakao da je izvještaj Savjeta ministara o radu za prošlu godinu trebalo da dobije "zeleno svjetlo" parlamenta BiH te da sporan može biti rad u ovoj godini.



Na pitanje da li je neizglasavanjem podrške pomenutom izvještaju Savjet ministara izgubio većinu, Šarović je rekao da je javna tajna da Savjet funkcioniše u nedefinisanoj većini, ali da to nije ništa novo za BiH. On je naveo da je septembar krajnji rok za potpisivanje ugovora o pristupanju BiH Transportnoj zajednici Jugoistočne Evrope, te da će BiH, u suprotnom, izgubiti grant i kredite, kao i kredibilitet.



"Trebalo bi da nađemo model koji bi bio dio dogovora unutar BiH, a, sa druge strane, u skladu sa zakonom i Ustavom BiH", rekao je Šarović.



On je poručio da se zalaže za to da srpski predstavnici u Sarajevu imaju zajedničke stavove, kao i da se nastupa sa opštim zajedničkim interesima i ciljevima.



Šarović je istakao da je SNSD u vezi sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom BiH povukao politički manevar da spriječi izbor kandidata iz reda srpskog naroda za predsjedavajućeg Zajedničke komisije za nadzor nad radom te agencije.



"Ako je parlament BiH smijenio Nikolu Špirića, onda je predsjedavajući trebalo da bude Sredoje Nović. Ali, njegova ostavka je manevar i to poštujem", rekao je Šarović.

(Nezavisne)