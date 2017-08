Članovi Asocijacije ''Zajedno za bh. malinu'' tvrde da su pronašli kupca za malinu proizvedenu u BiH po znatno većoj cijeni nego što im se sada plaća. Danas će uputiti dopis Udruženju hladnjačara BiH da im pošalju informacije o stanju u skladištima i cijene po kojima bi prodali to voće, a nakon toga će tu informaciju proslijediti kupcu, kazao je Feni predsjednik Asocijacije Edin Mameledžija.

I dalje su nezadovoljni otkupnom cijenom koja se kreće od 1,70 do 1,90 KM po kilogramu.



Također, najavio je Mameledžija, od resornih ministarstava tražit će da se ustanovi da li su prevareni od hladnjačara s obzirom na to da su cijene, pored drugih prodajnih mjesta, na internet sajtu Alibaba od tri do sedam eura ili dolara.



- Naše maline na Alibabi su oko tri eura, iako je tu cijenu stavio prodavač, formirana je u odnosu na tržište - rekao je Mameledžija.



Naglasio je da u ugovorima piše da će cijena biti formirana u dogovoru između dvije strane, u odnosu na tržište.



Uime hladnjačara Aldin Islamović navodi da su trenutne prodajne cijene malina 1,60, 1,70 te 1,75 eura.



- To su prodajne cijene većine hladnjačara u BiH s tim da postoji tendencija padanja cijena u devetom mjesecu zbog berbe iz Poljske - naveo je Islamović i dodao da zna o kojem kupcu se radi, kojeg spominju malinari.



To su, po njegovim informacijama, vrlo male količine.



- Cijene su jasne, sada su takve i kupaca ima, prodaja nije problem. Ostvarivanje duplo veće cijene nije moguće. Kupci se traže na sajmovima, a ne na Alibabi - poručio je Islamović.



Kazao je da malinarima za kilogram plaćaju od 1,70 do 1,90 KM, a da otkupljivače s transportom kilogram košta od 2,00 do 2,20 KM.

