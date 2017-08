Načelno smo postigli dogovor o reprogramu duga „Konzuma" bh. dobavljačima, ali se još čeka konačna potvrda tog dogovora na vjerovničkom vijeću „Agrokora", potvrdio je za „Avaz" Miljenko Crnjac, šef pregovaračkog tima Udruženja poslodavaca (UP) FBiH za pregovore s „Agrokorom".

Arhiv / 24sata.info

Po njegovim riječima, rezultat je to više teških pregovora koji su održani za posljednji mjesec, i to s predstavnicima „Agrokora", kao i odvojeno s predstavnicima „Konzuma" u BiH i Upravom „Mercatora".



- Vanredni povjerenik Vlade Hrvatske za „Agrokor" Ante Ramljak sa svojim timom predložio je, i na tome je ostalo, da se „Konzum" u BiH podijeli na dva dijela, odnosno dvije kompanije. Dakle, posebno će biti formirana kompanija „Mercator", a svoje postojanje nastavit će i „Копzum". Kompanija „Mercator" trebala bi se vratiti na naše tržište u obimu u kojem je postojala prije nego što ju je kupio „Agrokor", a „Konzum" bi nastavio svoje postojanje u smanjenom obimu i uz obaveznu dokapitalizaciju kompanije iz Zagreba - pojasnio je Crnjac.



Dodao je da bi dokapitalizacija „Konzuma" išla preko kćerki kompanija „Agrokora" u BiH i one bi ta potraživanja pretvorile u svoj vlasnički udio.



- U ovakvom scenariju „Agrokor" bi morao dokapitalizirati "Konzum" u BiH sa još 15 miliona eura. U tom slučaju bi, također, nedostajala sredstva da bi „Konzum" bio likvidan i da bi mogao u zakonskom roku izvršavati svoje obaveze prema bh. dobavljačima. To je jedan manji dio dugovanja, tačnije nedostajalo bi oko 34 miliona KM. Za ta sredstva „Konzum" bi pojedinačno sa svakim dobavljačem potpisao ugovor za iznos duga koji bi oni sukcesivno vraćali u roku od četiri godine, uz kamatu od 4 posto - istakao jeCrnjac.



On ističe da je pregovavarački tim prihvatio ovakav prijedlog jer su smatrali da je to korektno rješenje za krizu „Konzuma" u BiH.



- Međutim, vjerovničko vijeće „Agrokora" nije na dnevnom redu imalo ovaj prijedlog. Dok god to ne bude, mi ćemo smatrati da problem nije riješen. Imamo obećanje da će do kraja ovog mjeseca to vijeće odobriti dogovor. Jednostavnije rečeno, za dugovanja „Konzuma" prema bh. dobavljačima garantirat će kćerke kompanije „Agrokora" u BiH, kao što su „Ledo" iz Čitluka ili „Sarajevski kiseljak" - naveo je Crnjac.



Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH, potvrdila je za „Avaz" da je 155 radnika „Velpra" dobilo otkaz nakon što je restrukturiranjem „Agrokorovog" poslovanja u našoj zemlji pokrenuta likvidacija ove kompanije.

(FENA)